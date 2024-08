DAZN ha stretto un accordo con Klarna, società svedese che fornisce servizi finanziari online, per offrire la possibilità di diluire in tre rate i suoi piani annuali pagati in un’unica soluzione anticipata.

La prima rata si paga subito al momento dell’acquisto, la seconda dopo 30 giorni e la terza dopo 60 giorni. Le tre rate sono di pari importo e non sono gravate da interessi.

Al momento non sono state comunicate limitazioni sui pacchetti DAZN che possono essere scelti per il pagamento a rate, inoltre la rateizzazione può essere richiesta solo dai nuovi clienti DAZN e dagli utenti che riattivano un account esistente senza un abbonamento attivo, almeno per ora.

L’opzione “Klarna, paga in 3 rate” apparirà nella pagina di scelta del metodo di pagamento. Sulla pagina di DAZN relativa ai metodi di pagamento sono presenti anche i link ai termini del servizio Klarna.

DAZN offre l’abbonamento annuale in un’unica soluzione rateizzata

La scelta di limitare la rateizzazione ai nuovi clienti o a quelli di ritorno ha l’obiettivo di aumentare la base utenti di DAZN per raggiungere prima possibile il punto di pareggio di bilancio, tuttavia la società sta facendo tornare in forma rateale un pagamento che aveva reso annuale e in un’unica soluzione solo la scorsa stagione.

A luglio del 2023 la società lo aveva infatti aggiunto come opzione al pagamento mensile senza vincolo e a quello annuale in 12 rate mensili.