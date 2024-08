Instagram ha annunciato una nuova funzionalità ispirata a Myspace, pioniere dei social nei primi anni 2000. La nuova funzione consentirà agli utenti di aggiungere uno spezzone di una canzone al proprio profilo.

La musica aggiunta al profilo di un utente viene mostrata nell’area bio, ma non verrà riprodotta automaticamente: chi visualizza un profilo con una canzone può riprodurre e mettere in pausa il brano.

Andando alla pagina “modifica profilo” gli utenti potranno cercare e scegliere una traccia dalla libreria di musica con licenza di Instagram, la stessa disponibile anche per Reels e post, e selezionare una porzione di 30 secondi da aggiungere al proprio profilo.

Il social lancia la funzionalità in collaborazione con la pop star Sabrina Carpenter, il cui profilo Instagram ufficiale da oggi include un teaser del brano inedito “Taste“, prima dell’uscita del suo album Short n’ Sweet prevista per domani. Instagram afferma che la funzionalità musicale del profilo è l’unico modo per ascoltare la canzone prima dell’uscita ufficiale.

Inoltre, utilizzando determinate parole chiave come “Sabrina” o l’emoji della tazza di caffè, i messaggi temporanei diventeranno azzurri, in più c’è un tema per le chat con il logo della cantante e tanti baci col rossetto. Al momento la nuova funzione non sembra ancora disponibile in Italia.