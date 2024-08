Titan Army è un brand sempre più di riferimento per il settore dei monitor: uno dei prodotti più interessanti della sua gamma è, senza dubbio, il Titan Army V32D4U Pro. Si tratta di uno smart monitor 4K dotato di un supporto con ruote che lo rende facilmente trasportabile per tutta la casa o per l’ufficio. Il modello di Titan Army si presta a tantissimi casi di utilizzo, grazie al pannello touch screen e alla fotocamera frontale oltre che a un comparto tecnico completa e la possibilità di passare dalla modalità tablet a quella Smart TV, sfruttando tutte le app Android.

In questo momento, Titan Army V32D4U Pro è protagonista di un’offerta flash da non perdere su Geekbuying che garantisce uno sconto netto sul prodotto. Utilizzando il codice sconto TUTTOV32, inoltre, è possibile ottenere un risparmio aggiuntivo. Vediamo, qui di seguito, i dettagli completi sia sullo smart monitor di Titan Army che sulla promozione in corso che consente di acquistare il modello con una spesa ridotta.

Titan Army V32D4U Pro: tablet e Smart TV in un unico prodotto con display 4K

Il Titan Army V32D4U Pro è uno smart monitor con sistema operativo Android, con Play Store e tutte le app dedicate, pannello touch e tante funzionalità per un utilizzo davvero “smart”. Il modello può passare dalla modalità tablet alla modalità Smart TV, adattandosi al contesto di utilizzo in tempo reale.

Tra le specifiche troviamo un display da 32 pollici con risoluzione di 3.840 x 2.160 pixel. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC MediaTek MT8195 che viene supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Il monitor è supportato da un sistema dual speaker da 10 W ed è dotato di una porta HDMI e una USB-C. C’è anche il supporto Miracast.

Il modello di Titan Army può funzionare con alimentazione diretta dalla rete elettrica che con la batteria integrata da 9800 mAh, con fino a 4 ore di autonomia. Nella parte frontale troviamo una fotocamera anteriore da 8 Megapixel, utilizzabile con tutte le principali app di videochiamate (c’è anche un sistema di 4 microfoni).

Offerta MSI Modern 14 Notebook 14'' Full-HD 60Hz, Intel I3-1215U, Intel UHD, 8GB RAM DDR4, 512GB SSD M.2 PCIe 3, WiFi 6, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA] 399€ invece di 449€ -11% Amazon 🛒

Il punto di forza di Titan Army V32D4U Pro è, senza dubbio, il suo supporto con ruote che lo rende facilmente spostabile, sia in casa che in ufficio, e consente la regolazione del monitor in altezza. Il pannello, inoltre, può essere posizionato sia in orizzontale che in verticale, adattandolo ai vari contesti di utilizzo.

Grazie all’offerta di Geekbuying e al codice sconto TUTTOV32 è ora possibile acquistare Titan Army V32D4U Pro con un prezzo scontato di 869,99 euro. La promozione in corso, che prevede anche la consegna gratuita, terminerà il prossimo 4 di settembre. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. L’acquisto può essere completato anche con PayPal, optando per il pagamento in 3 rate senza interessi.

>> Acquista qui Titan Army V32D4U Pro <<

Per aggiornamenti in tempo reale sulle migliori offerte tech del giorno potete seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech. In alternativa, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp.