La nuova piattaforma “a skateboard” per auto elettriche di CATL è pronta per trainare una nuova versione della berlina Neta S di Hozon che sarà la prima al mondo a utilizzarla.

L’innovativa piattaforma di CATL integra in un unico corpo la batteria, i motori elettrici e le altre unità fondamentali dell’auto come quelle legate alla trasmissione, allo sterzo e ai freni, in un pianale che assume il profilo di uno skateboard.

Il tutto è reso possibile dalla tecnica costruttiva Cell-to-Pack che prevede il collegamento diretto delle celle, in modo da rendere la batteria un elemento strutturale del telaio e quindi della vettura.

CATL, azionista di minoranza in Hozon, si occuperà anche delle batterie, utilizzando le LFP Shenxing, note per gli ottimi tempi di ricarica.

Hozon Neta S potrebbe ricaricarsi ancora più rapidamente con la piattaforma CATL

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Cina, la Neta S può recuperare oltre 210 km di autonomia con meno di 10 minuti di ricarica, inoltre l’auto copre una percorrenza totale di 640 km, seppur misurati con il ciclo di omologazione cinese CLTC che è ritenuto meno rigoroso rispetto al WLTP.

Come spesso accade quando si parla di prodotti cinesi, il prezzo si fa notare. La berlina Neta S su piattaforma CATL parte da un prezzo che corrisponde a poco più di 20.000 euro al cambio attuale, mentre la versione più accessoriata costa l’equivalente di 26.000 euro circa.