Mancano solo alcune settimane alla presentazione ufficiale della serie iPhone 16 e Apple è oramai entrata nella fase piena di realizzazione della nuova generazione del melafonino.

Ma quali potrebbero essere i modelli su cui il colosso di Cupertino ripone maggiori aspettative in termini di vendite? A tale domanda risponde un report proveniente dalla Corea del Sud.

Quanti iPhone 16 dovrebbero essere realizzati nel 2024

Sulla base dei dati ricavati da alcune delle aziende che forniscono ad Apple le componenti per i suoi device, lo staff di The Elec ha ricostruito quelli che dovrebbero essere i piani di produzione relativi alla serie iPhone 16, facendo una stima di quelli che dovrebbero essere i quantitativi realizzati per ciascuno dei quattro modelli.

Stando alle stime (e alle componenti acquistate da Apple), nel 2024 dovrebbero essere prodotti in tutto 90,1 milioni di iPhone 16 e il modello con il quantitativo maggiore di unità dovrebbe essere iPhone 16 Pro Max (per la precisione 33,2 milioni di pezzi, pari al 37% del totale).

Per la versione base il colosso di Cupertino avrebbe deciso di realizzare entro la fine di quest’anno 24,5 milioni di unità (pari al 27% del totale), per la versione Plus soltanto 5,8 milioni di unità (pari al 6% del totale) e per la versione Pro 26,6 milioni di unità (pari al 30% del totale).

Nel caso in cui tali indiscrezioni dovessero rivelarsi corrette, Apple avrebbe deciso di puntare maggiormente sui modelli Pro (che insieme dovrebbero arrivare al 67% del totale delle unità prodotte), certa che gli utenti saranno pronti a spendere di più per acquistarli pur di poter avere accesso alle funzionalità aggiuntive che saranno in grado di offrire.

A dire di Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg, la serie iPhone 16 dovrebbe essere presentata il 10 settembre e tre giorni dopo dovrebbe essere dato il via ai pre-ordini mentre per l’esordio ufficiale sul mercato probabilmente si dovrà avere pazienza sino al 20 settembre. Staremo a vedere.