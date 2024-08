Le speculazioni sull’approdo imminente nel mercato della serie Huawei Watch GT 5 si infittiscono. Alcune certificazioni lasciano intravedere un debutto previsto per il prossimo mese e un recente contributo suggerisce che Huawei, il produttore cinese di elettronica, abbia in serbo molteplici prodotti da svelare a settembre, tra i quali il tanto atteso Huawei Watch GT 5.

Huawei ha in serbo numerose sorprese a settembre

Secondo quanto riportato dall’utente di Twitter @DigitalChatStation, Huawei potrebbe lanciare la serie Watch GT 5 nel corso del prossimo mese, a settembre 2024. Ma non solo, la compagnia avrebbe in programma anche il lancio della serie Nova 13, del telefono pieghevole Mate e, forse, della nuova generazione di Speaker. Allo stesso tempo, ulteriori dettagli rivelano che la maggior parte di questi prodotti saranno alimentati dal chip Kirin, a conferma delle difficoltà nel reperire chip a causa del ban e dell’impegno profuso dall’azienda nel farseli in casa.

Le varianti della serie Huawei Watch GT 5

Fino ad ora, la serie HUAWEI Watch GT 5 è apparsa su diversi database di certificazioni fornendo alcune informazioni preliminari, quanto meno sulle varianti. Sul palcoscenico globale, quindi, si prevede che la serie offrirà tre versioni: Standard, Pro e GT Ultimate. Come per le generazioni precedenti di dispositivi indossabili, anche questa potrebbe presentare diverse dimensioni (ipotizziamo 41 e 46 mm).

In dubbio invece c’è il sistema operativo. Un leak precedente suggeriva che la serie Watch GT 5 avrebbe avuto già in dote il sistema operativo HarmonyOS NEXT, tuttavia, se il lancio avverrà veramente a settembre, è più probabile che sarà dotato di HarmonyOS 4.2.

Le cose diventeranno più chiare nei prossimi giorni.

