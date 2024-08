Warner Bros. Pictures ha appena pubblicato il primo trailer del prequel animato Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim (The War of Rohirrim), diretto da Kenji Kamiyama (già noto per altre creazioni di successo, come Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) e ambientato 183 anni prima della trilogia cinematografica originale. Peter Jackson, che fu regista della trilogia, è stato coinvolto nel progetto come produttore esecutivo.

Di cosa parla il nuovo film de Il Signore degli Anelli

Stando al comunicato ufficiale che ha accompagnato il trailer, il nuovo film “racconta il destino della casata di Helm Hammerhand, il leggendario Re di Rohan”. Un inatteso attacco da parte di Wulf, il signore dei Dunlending in cerca di vendetta per la morte del padre, ha infatti costretto Helm e la sua gente a una strenua resistenza nell’antica roccaforte degli Hornburg, un’imponente fortezza che è già conosciuta dagli amanti della trilogia come il Fosso di Helm.

Trovandosi in una situazione sempre più disperata – si legge ancora nella descrizione ufficiale della pellicola animata – Héra, la figlia di Helm, cercherà di guidare l’ultima difesa contro i nemici.

I collegamenti con la trilogia sembrano essere numerosi. Tra i principali, il film animato si avvale della voce di Miranda Otto, che riprenderà il ruolo di Éowyn. Il resto del cast comprende Brian Cox nel ruolo di Rohan, Gaia Wise nel ruolo di Héra e Luke Pasqualino nel ruolo di Wulf.

Quando vedremo al cinema La Guerra dei Rohirrim

La Guerra dei Rohirrim arriverà nelle sale americane il 13 dicembre 2024, a coronamento di un anno piuttosto intenso per il franchise, con la seconda stagione de Gli anelli del potere attualmente in programmazione su Amazon Prime.

Non è ancora stata pubblicata la data di uscita in Italia, anche se – considerata la portata globale dell’evento – non è da escludere che possa coincidere con il lancio a stelle e strisce.