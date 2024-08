A quasi sei mesi di distanza dal primo teaser LEGO ha sfruttato l’ampia visibilità offerta dal Gamescon, che si sta svolgendo in questi giorni a Colonia, Germania, per svelare i primi set della nuovissima serie Super Mario Kart. Prima di correre subito in negozio a cercarli è bene chiarire che saranno in commercio a partire dal primo gennaio 2025, quindi avete ancora qualche mese per mettere da parte qualche risparmio e acquistare tutti i set della collezione.

Al momento sono sei i set annunciati (non ancora inseriti sul sito ufficiale), con prezzi che vanno dai 15 agli 80 euro circa. Andiamo a scoprire nel dettaglio di cosa si tratta. Alcuni set includono già un personaggio ma è possibile utilizzare anche LEGO Mario, LEGO Luigi e LEGO Peach dai set già in commercio per nuove esperienza di gioco, inclusi elementi sonori come l’avvio della gara, clacson, drifting e altro.

Lego Super Mario: Mario Kart – Yoshi Bike

Il primo set vede come protagonista il draghetto più amato di sempre, pronto a sfrecciare sulla propria moto lanciando conchiglie ed evitando le altre auto. Il set è composto da 133 pezzi e include la figura di Yoshi Light-Blue, una conchiglia e altri accessori. Il prezzo di vendita sarà di 14,99 euro

Lego Super Mario: Mario Kart – Standard Kart

Chi vuole cimentarsi con la guida di un kart classico trova con questo set la risposta migliore. È composto da ben 174 pezzi e permette di costruire il classico kart di Mario, con tanto si Super Glider che può essere rimosso, per simulare varie situazioni di gioco. Sarà in vendita a 19,99 euro.

Lego Super Mario: Mario Kart – Donkey Kong & DK Jumbo

Non poteva mancare un set dedicato a uno degli acerrimi nemici di Super Mario, ovvero Donkey Kong. Il DK Jumbo permette di lanciare banane e conchiglie per rallentare o eliminare gli avversari nella corsa. Sarà in vendita a 34,99 euro e sarà composto da 387 pezzi.

Lego Super Mario: Mario Kart -Baby Mario vs Baby Luigi

Non manca un set dedicato a Baby Mario, pronto a sfidare gli avversari a bordo del suo Biddybuggy e Baby Luigi con il Tri-Speeder, entrambi pronti a lanciare gusci per sconfiggere i rivali. Sono inclusi anche 6 palloncini costruibili, è composto da 321 pezzi e sarà in vendita a 29,99 euro.

Lego Super Mario: Mario Kart – Toad’s Garage

Per mettere a punto il kart potete rivolgervi a un BlueToad e al suo garage, con numerosi attrezzi accessori per rendere unico il proprio kart. Il set è composto da 390 pezzi e sarà in vendita a 39,99 euro.

Lego Super Mario: Mario Kart – baby Peach & Grand Prix Set

Chiudiamo con il set che permette di creare dei percorsi personalizzati, ma che include anche Toad con la sua moto standard, Baby Peach a bordo del Wild Wiggler e Lemmy sul suo kart Landship. In totale sono presenti 832 pezzi per realizzare il più grande dei primi set dedicati a Super Mario Kart e il prezzo sarà di 79,99 euro.

In attesa dell’arrivo dei set potete guardare e acquistare i tantissimi set della linea LEGO Super Mario già disponibili sul sito ufficiale.