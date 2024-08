L’ultimo cavo rimasto in molti dispositivi fisici è quello dell’alimentazione elettrica. Tutti gli altri in un modo o nell’altro sono stati quasi del tutto eliminati e la connessione senza fili ha trasformato l’utilizzo dei dispositivi elettronici. Ora Digital View ha presentato un display a colori ad alta risoluzione da 13,3” che funziona fino a 9 metri di distanza dalla presa di corrente e senza l’utilizzo di un cavo di una batteria.

Come funziona il rivoluzionario Digital View ESP6-13

Apparentemente altro non è che un normale schermo, ma in realtà Digital View ESP6-13 è un display alimentato con il Wi-Charge AirCord. Dal punto di vista tecnico Digital View ESP6-13 è un pannello E-Ink Spectra 6 da 13,3 pollici in formato 4:3 e una risoluzione di 1.600 x 1.200. Di per sé questo schermo non è illuminato ma riflette la luce ambientale. Questa caratteristica ha due vantaggi: risulta leggibile anche sotto la luce diretta dei raggi solari e che ha consumi nettamente ridotti.

Ma l’aspetto rivoluzionario è, come anticipato, quello legato all’alimentatore. Concretamente Digital View ESP6-13 funziona autonomamente senza batteria o cavo di alimentazione; ha solamente la necessità di essere a una distanza massima di nove metri dalla stazione base Wi-Charge. In questo modo si mantiene una connessione Wi-Fi o Bluetooth sufficiente per trasmettere le immagini sul contenuto dello schermo. In alternativa Digital View ESP6-13 può essere alimentato anche con un normale cavo USB-C che assicura comunque un consumo energetico in standby molto basso di 7 mW.

La tecnologia AirCord di Wi-Charge si basa sulla capacità degli infrarossi di trasmettere diversi watt di potenza ai dispositivi compatibili. Tra le particolarità di questa tecnologia è che la potenza del segnale rimane sempre la stessa a prescindere dalla distanza e che utilizza un raggio focalizzato in grado di trasferire direttamente l’energia dal trasmettitore al ricevitore. Wi-Charge assicura che si tratta di una tecnologia sicura che non rilascia radiazioni nell’ambiente e che l’energia viene trasmessa solo al dispositivo impostato.

La stazione base AirCord viene collegata alla presa di corrente tradizionale (AC o DC) e converte l’elettricità in raggi infrarossi per poi identificare in automatico i dispositivi client e fornire l’energia necessaria per la loro alimentazione. Il ricevitore, che può essere incorporato potenzialmente in qualsiasi dispositivo, riceve il segnare infrarosso e, all’opposto della stazione base, lo converte in energia elettrica. Ma non è finita qui. Oltre ad alimentare il dispositivo cui è collegato il ricevitore AirCord trasmette i dati di telemetria del dispositivo client tra cui lo stato della batteria e le statistiche di utilizzo.

Digital View ESP6-13 è probabilmente il primo di una lunga serie di dispositivi che beneficerà di questa tecnologia. Digital View non ha fornito indicazioni sul prezzo dello schermo ma è un display attualmente previsto prevalentemente per i clienti business. Ma non è da escludere che, viste le potenzialità, nel giro di qualche anno diventi una tecnologia accessibile anche singoli consumatori.