Rimac ha presentato la nuova hypercar elettrica Nevera R che supera ampiamente i 2.000 CV e scatta da 0 a 100 km/h in 1,81 secondi e da 0 a 300 km/h in 8,66 secondi.

Con quasi 200 cavalli in più della Nevera da record, la versione “R” da 2.107 CV alza ulteriormente l’asticella delle prestazioni.

Rimac Nevera R è ancora più estrema e punta a nuovi record

Grazie alla nuova trazione integrale con Torque Vectoring (R-AWTV) e ai freni avanzati, abbinati a un sistema di batterie orientato alle prestazioni, la Nevera R è progettata per le curve.

La nuova arrivata appare più bassa e slanciata, con ruote posteriori da 21 pollici e ruote anteriori da 20 pollici. La parte anteriore dell’auto presenta linee orizzontali che enfatizzano l’efficienza aerodinamica, la posizione e la larghezza, mentre la vista laterale sfoggia un equilibrio armonioso tra colore della carrozzeria e fibra di carbonio.

La maggiore connotazione sportiva traspira anche da altri elementi, come le ruote con raggi più lunghi e la grande ala posteriore fissa, inoltre l’aggressivo pacchetto aerodinamico che include un nuovo grande diffusore aumenta la deportanza del 15% e l’efficienza aerodinamica del 10%.

Grazie ai nuovi pneumatici Michelin Cup 2, il sottosterzo totale è ridotto del 10%, l’aderenza laterale è aumentata del 5% e il tempo sul giro nel circuito di Nardò si è ridotto di 3,8 secondi.

L’auto elettrica Nevera R è alimentata dal pacco batteria Rimac da 108 kWh di nuova generazione e vanta nuovi freni EVO2 in carbonio-ceramica con uno strato di matrice in silicone per garantire migliori prestazioni in frenata, oltre che in termini di raffreddamento e durata durante l’uso intenso.

Lanciata nella colorazione verde Nebula, la Nevera R e gli interni sono stati aggiornati con opzioni aggiuntive di colori e finiture personalizzabili. Elementi come la struttura principale del cruscotto e le finiture della console centrale possono essere abbinate al colore esterno o personalizzate in base alle preferenze del cliente. La Nevera R verrà prodotta in soli 40 esemplari per tutto il mondo.