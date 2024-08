Quella di oggi, 19 agosto 2024, è una serata speciale per tutti gli appassionati di astronomia, o anche solo per tutti coloro che trovano piacere nello stare con il naso all’insù a guardare il cielo; questa sera infatti potremo osservare un interessante fenomeno noto come Superluna blu.

Ecco come ammirare la Superluna blu di questa sera, anche in diretta streaming

Questa sera, qualche minuto prima delle 20:30, potremo ammirare la Superluna blu: si tratta della prima Superluna dell’anno, ma anche della prima Luna Blu, ovvero la seconda Luna piena del mese e la terza di questa stagione.

Si tratta di un fenomeno per il quale il nostro satellite naturale apparirà leggermente più grande e più luminoso del solito, grazie al passaggio della Luna dal perigeo, ovvero la distanza minima del nostro satellite dalla Terra, a 357.181 km da noi (di solito la distanza media che separa i due corpi celesti in questione è di poco più di 384.000 km), chiamato appunto Superluna (non si tratta di un termine scientifico).

Agli occhi degli osservatori il nostro satellite sembrerà circa il 6% più grande, nonché più luminoso del solito, non si tratta dunque di variazioni particolarmente evidenti rispetto alle condizioni normali, motivo per cui i non addetti ai lavori potrebbero non accorgersi nemmeno della differenza, anche in virtù del sempre maggiore inquinamento luminoso che interessa le nostre città.

Questa sera inoltre, la Superluna “sarà blu”, la prima dell’anno in corso, dove con Luna blu non si intende ovviamente il reale colore che assume il nostro satellite (come per la Luna rossa, ovvero un fenomeno ottico per cui la Luna, anziché apparire nel cielo terrestre con il suo colore naturale, cioè grigio chiaro, appare di un colore ramato che può variare tra il giallo e il rosso), ma si tratta semplicemente di una denominazione utilizzata per sottolineare la rarità dell’evento in sé. È infatti di uso comune nella lingua inglese l’espressione “una volta ogni Luna blu”, utilizzata appunto per indicare un evento raro e insolito, visto che di solito ci aspettiamo una sola Luna piena al mese.

Questa sera quindi tutti con il naso all’insù per ammirare il nostro satellite, ma cosa fare se il tempo è nuvoloso, o se comunque le condizioni atmosferiche non ci permettono di beneficiare di un’esperienza visiva ottimale? Niente paura, vi lasciamo qui sotto il video per poter vedere la diretta streaming dell’evento grazie al Virtual Telescope Project.