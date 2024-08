Ottima offerta quella preparata da GEEKOM, noto brand specializzato in mini PC. Oggetto della promozione è GEEKOM Mini Air12, un modello di fascia medio-bassa che può avere molteplici utilizzi, dal media server al PC per la scuola o il lavoro, con la comodità di ingombri e consumi ridotti.

GEEKOM Mini Air12 in offerta

Il Mini PC (misura appena 117 x 112 x 34,2 millimetri) può contare su una buona dotazione di serie, a partire dal chipset Intel Alder Lake N100, con CPU quad core (TDP 6 watt) e scheda video integrata Intel UHD di dodicesima generazione. Il modello in promozione è dotato di ben 16 GB di RAM DDR5 e di un SSD da 512 GB, risultando quindi ideale anche per chi lavora da casa o vuole comunque un PC che non sia ingombrante. Tra l’altro, grazie alla staffa con compatibilità VESA, è possibile fissarlo sul retro del monitor, facendolo letteralmente scomparire dalla scrivania.

La scheda tecnica include anche 1 porta USB-A 3.2 Gen 2 sul frontale, due porte USB 3.2 Gen 2 al posteriore, una posta USB-C con supporto DP 1.4 al posteriore, una porta USB-C solo dati al frontale, 1 lettore SD, 1 presa per le cuffie da 3,5 mm, 1 porta RJ45, 1 HDMI 2.0 e una mini DP 1.4. All’interno è presente inoltre uno slot M.2 key-M PCI/SATA per un SSD aggiuntivo.

In questo modo è possibile collegare fino a tre monitor, utilizzando una USB-C, l’HDMI e la DP, con una risoluzione massima di 8K a 30 Hz (per le porte USB-C e MiniDP) e 4K a 60 Hz per la HDMI 2.0. Una soluzione ottimale per chi lavora e ha la necessità di avere numerose finestre aperte.

La connettività Wireless incluse il WiFi 6 e Bluetooth 5.2, così da potersi connettere a Internet senza fili e collegare mouse, tastiere e altri accessori senza il relativo ingombro dei cavi sulla scrivania. A bordo troviamo Windows 11 Pro già installato e pronto all’uso, oltre a una garanzia di due anni e supporto tecnico a vita.

Dove acquistare GEEKOM Mini Air 12

Il Mini PC GEEKOM Mini Air12 è attualmente in promozione sia su Amazon che sullo store ufficiale al prezzo di 299 euro. Utilizzando i nostri coupon esclusivi potrete ottenere un ulteriore sconto di 50 euro, portando il prezzo finale a soli 249 euro, davvero niente male vista la dotazione tecnica. A seguire i link per l’acquisto.

