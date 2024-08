È il momento giusto per acquistare un nuovo controller wireless, da utilizzare sia in abbinamento al proprio PC, tramite collegamento a 2,4 G, che con dispositivi Android, iOS e con la Nintendo Switch, grazie al collegamento Bluetooth. Il modello in offerta è l’ottimo Thunderbot G505, ora proposto on il 64% di sconto su AliExpress, con spedizione dall’Italia.

Ad affiancare l’offerta c’è anche la promo Ritorno a Scuola, che terminerà il prossimo 25 di agosto, mettendo a disposizione tanti prodotti con sconti fino al 70%. In questo caso, le opzioni da considerare sono tante e il risparmio può essere significativo. Vediamo i dettagli completi in merito:

Thunderbot G505: super prezzo per il controller wireless

Per chi è alla ricerca di un nuovo controller wireless per il gaming, su PC, smartphone, tablet e Nintendo Switch, c’è ora la possibilità di acquistare il Thunderbot G505 Wireless Gaming Controller. Grazie all’offerta di AliExpress, questo modello è disponibile ora con un prezzo di 22,65 euro e con uno sconto del 64%. Si tratta di un’ottima occasione per poter mettere le mani su un controller di qualità ma con una spesa contenuta. AliExpress garantisce la consegna gratuita in 7 giorni (la spedizione parte dall’Italia) oltre alla possibilità di effettuare un reso entro 90 giorni.

A certificare la qualità del Thunderbot G505 sono le recensioni degli utenti, con un punteggio complessivo di 4,7 su 5 (basato oltre 450 recensioni). Il controller ha un layout “classico” che richiama i controller per Xbox. Il collegamento al PC può avvenire tramite connessione 2.4G, in modo da ottenere la massima stabilità, sfruttando anche l’assenza di lag. C’è anche la possibilità di sfruttare il collegamento via USB. Grazie alla connettività Bluetooth, inoltre, c’è la possibilità di collegare il controller Thunderbot G505 a tantissimi dispositivi, da smartphone e tablet Android ad iPhone e iPad, dalla Nintendo Switch alle Smart TV.

Da segnalare che il controller Thunderbot ha sticker con effetto Hall, un sistema sempre più diffuso e utile che consente di risolvere il problema del drifting degli stick analogici. C’è anche un Polling Rate di 1.000 Hz che garantisce una risposta rapidissima agli input dell’utente, migliorando l’esperienza d’uso, soprattutto nei giochi più frenetici che richiedono prontezza nei comandi. Il controller, oltre ai tasti “standard”, ha anche 6 tasti mappabili che consentono all’utente di personalizzare il funzionamento dell’accessorio.

Ritorno a Scuola: fino al -70% con le offerte AliExpress

Non c’è solo il controller in offerta su AliExpress: in questo momento, infatti, è possibile accedere agli sconti della promozione Ritorno a Scuola che garantisce fino al 70% di sconto su tantissimi prodotti. Le opzioni sono tantissime e per trovare i prodotti desiderati basta premere sul link qui di sotto che vi porterà alla pagina ufficiale della promozione, da cui si potrà poi accedere a tutti gli sconti in corso.

Per ottenere uno sconto extra sul totale del carrello potete utilizzare i seguenti codici sconto (in questo momento, alcuni codici risultano esauriti ma potrebbero essere ripristinati a breve, vale la pena fare un tentativo prima di completare l’ordine:

ITBS02 : 2,00 euro di sconto su un acquisto minimo di 19,00 euro

: 2,00 euro di sconto su un acquisto minimo di 19,00 euro ITBS06 : 6,00 euro di sconto su un acquisto minimo di 49,00 euro

: 6,00 euro di sconto su un acquisto minimo di 49,00 euro ITBS12 : 12,00 euro di sconto su un acquisto minimo di 89,00 euro

: 12,00 euro di sconto su un acquisto minimo di 89,00 euro ITBS20 : 20,00 euro di sconto su un acquisto minimo di 149,00 euro

: 20,00 euro di sconto su un acquisto minimo di 149,00 euro ITBS40 : 40,00 euro di sconto su un acquisto minimo di 269,00 euro

: 40,00 euro di sconto su un acquisto minimo di 269,00 euro ITBS80: 80,00 euro di sconto su un acquisto minimo di 499,00 euro

