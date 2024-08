La community di Raspberry Pi è una delle più attive e creative quando si parla di nostalgia. Capita spesso di vedere realizzate console e dispositivi degli anni Novanta e primi anni Duemila e questo mini PC è solo l’ultima creazione.

Come hanno ricreato un PC del 2000 con Raspberry Pi

Il progetto che ha portato alla creazione di questo mini PC ha richiesto un Raspberry Pi 4, uno schermo da 4” e diversi connettori. Per gli amanti del genere è possibile ricrearlo seguendo le istruzioni dettagliate che indicano anche tutti i componenti di cui si avrà bisogno.

Per la costruzione di questo mini PC anni 2000 c’è voluto molto tempo perché al di là della componente tecnica lo sviluppatore si è dedicato alla stampa 3D di molti elementi e, tramite un aerografo, ha dipinto con grande attenzione tutti i dettagli. Ha anche aggiunto degli adesivi minuscoli con la dicitura Intel Inside come quelli che si trovavano sui PC dell’epoca. Non solo, quindi, un progetto di informatica, ma una vera creazione artigianale di modellismo.

Il sistema operativo, con la celebre collina dello sfondo del desktop, sembra Windows XP ma tecnicamente è Twister OS per il quale è stata realizzata una skin specifica a tema Windows XP. Nonostante non sia proprio il sistema operativo originale è stata una soluzione rapida e semplice per poter ottenere un effetto complessivo molto fedele all’originale. Il mini PC è un piccolo Dell funzionante che può essere utilizzato tramite mouse e tastiera.

Per i nostalgici degli anni Novanta e Duemila è sicuramente qualcosa di bello da vedere e interessante da scoprire. Gli appassionati di Raspberry Pi potranno anche cimentarsi nel replicare il progetto o sperimentare altre soluzioni simili; non mancano spunti per creare PC in miniatura in stile retrò o altre creazioni non solo celebrative del passato ma anche particolarmente affascinanti.