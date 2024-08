Microsoft per molto tempo ha pre-installato due applicazioni dedicate al disegno sui computer Windows, ossia quella classica chiamata Paint e quella con funzionalità aggiuntive chiamata Paint 3D.

Quest’ultima nei programmi iniziali di Microsoft avrebbe dovuto sostituire l’altra, divenendo l’unica disponibile ma, a quanto pare, i progetti del colosso di Redmond sono cambiati.

Ecco come viene presentata sul Windows Store:

Che tu sia un artista o desideri provare disegni, Paint 3D ti consente di liberare tutta la tua creatività e di dare vita alle tue idee. Classic Paint è stato rinnovato con un aspetto aggiornato e tantissimi nuovi pennelli e strumenti. Ora, puoi creare in ogni dimensione. Crea capolavori 2D o modelli 3D che puoi mostrare da ogni angolazione.

Microsoft ha deciso di chiudere l’app Paint 3D

Dopo avere dedicato diversi anni a Paint 3D, il team di Microsoft ha deciso di mettere da parte questa applicazione, che verrà definitivamente chiusa il 4 novembre 2024.

Molti utenti stanno visualizzando un avviso nell’applicazione Paint 3D con il quale vengono informati che a partire da tale data non sarà più disponibile nel Microsoft Store e non riceverà ulteriori aggiornamenti.

In sostanza, chi ha già installato Paint 3D dovrebbe poter continuare ad usarla senza problemi ma non potrà più fare affidamento sul supporto software garantito da Microsoft (inclusi eventuali aggiornamenti) mentre per tutti gli altri l’app non potrà più essere installata.

Ricordiamo che l’app Paint 3D non è più preinstallata in Windows 11, così come altre applicazioni di Microsoft molto popolari ma è disponibile sullo store ufficiale.

Probabilmente alla base della decisione del colosso di Redmond vi è la scarsa popolarità che quest’applicazione è riuscita a conquistare: pur piacendo ad una parte di utenza, infatti, non è riuscita ad avvicinarsi alla versione base, che rimane quella preferita dalla maggioranza degli utenti Windows.

Potete scaricare l’applicazione seguendo questo link.