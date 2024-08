Torniamo ad occuparci di Sinkclose, il difetto di sicurezza presente da quasi due decenni nei chip AMD e che potrebbe consentire al malintenzionato di turno di eseguire il proprio codice nella modalità System Management Mode.

Pare che siano centinaia di milioni i chip di AMD soggetti a questa grave vulnerabilità e il produttore ha già provveduto a rilasciare diversi aggiornamenti per minimizzare il problema per molte serie di CPU, sebbene pare che non tutte siano coperte.

Ecco per quali chip di AMD è previsto l’aggiornamento

Stando a quanto è stato reso noto dal team di AMD, ci sono alcuni chip più vecchi che sono ormai fuori dal periodo di supporto garantito dall’azienda e per i quali, pertanto, non è previsto il rilascio di un aggiornamento che vada a correggere il problema.

Tra i prodotti che non potranno fare affidamento su un update risolutivo vi sono le serie Ryzen 1000, Ryzen 2000 e Ryzen 3000 e i modelli Threadripper 1000 e Threadripper 2000.

AMD ci ha tenuto a precisare che la maggior parte dei suoi chip più recenti ha già ricevuto aggiornamenti per gestire il problema, come ad esempio tutte le generazioni di processori EPYC per i data center e le ultime generazioni di Threadripper e dei processori Ryzen.

Il produttore ha anche affermato che “non è previsto alcun impatto sulle prestazioni” in seguito all’aggiornamento (ma è probabile che il suo team stia ancora eseguendo dei test per valutare gli impatti delle patch sulle prestazioni complessive del sistema).

Nella seguente tabella tutti i chip AMD che hanno già ricevuto (o presto riceveranno) la patch di sicurezza:

Data Center Embedded Desktop HEDT Workstation Mobile 1st Gen AMD EPYC (Naples) AMD EPYC Embedded 3000 AMD Ryzen 5000 Series (Vermeer/Cezanne) AMD Ryzen Threadripper 3000 Series (Castle Peak) AMD Ryzen Threadripper PRO (Castle Peak) AMD Athlon 3000 Series with Radeon Graphics (Dali/Pollock) 2nd Gen AMD EPYC (Rome) AMD EPYC Embedded 7002 AMD Ryzen 7000 Series (Raphael) X3D AMD Ryzen Threadripper 7000 Series (Storm Peak) AMD Ryzen Threadripper PRO 3000WX (Chagall) AMD Ryzen 3000 Series with Radeon Graphics (Picasso) 3rd Gen AMD EPYC (Milan/Milan-X) AMD EPYC Embedded 7003 AMD Ryzen 4000 Series with Radeon Graphics (Renoir) Row 2 – Cell 3 Row 2 – Cell 4 AMD Ryzen 4000 Series with Radeon Graphics (Renoir) 4th Gen AMD EPYC (Genoa/Genoa-X/Bergamo/Siena) AMD EPYC Embedded 9003 AMD Ryzen 8000 Series with Radeon Graphics (Phoenix) Row 3 – Cell 3 Row 3 – Cell 4 AMD Ryzen 5000 Series with Radeon Graphics (Cezanne/Barcelo) AMD Instinct MI300A AMD Ryzen Embedded R1000 Row 4 – Cell 2 Row 4 – Cell 3 Row 4 – Cell 4 AMD Ryzen 6000 Series with Radeon Graphics (Rembrandt) Row 5 – Cell 0 AMD Ryzen Embedded R2000 Row 5 – Cell 2 Row 5 – Cell 3 Row 5 – Cell 4 AMD Ryzen 7020 Series with Radeon Graphics (Mendocino) Row 6 – Cell 0 AMD Ryzen Embedded 5000 Row 6 – Cell 2 Row 6 – Cell 3 Row 6 – Cell 4 AMD Ryzen 7030 Series with Radeon Graphics (Barcelo-R) Row 7 – Cell 0 AMD Ryzen Embedded 7000 Row 7 – Cell 2 Row 7 – Cell 3 Row 7 – Cell 4 AMD Ryzen 7035 Series with Radeon Graphics (Rembrandt-R) Row 8 – Cell 0 AMD Ryzen Embedded V1000 Row 8 – Cell 2 Row 8 – Cell 3 Row 8 – Cell 4 AMD Ryzen 7040 Series with Radeon Graphics (Phoenix) Row 9 – Cell 0 AMD Ryzen Embedded V2000 Row 9 – Cell 2 Row 9 – Cell 3 Row 9 – Cell 4 AMD Ryzen 7045 Series (Dragon Range) Row 10 – Cell 0 AMD Ryzen Embedded V3000 Row 10 – Cell 2 Row 10 – Cell 3 Row 10 – Cell 4 AMD Ryzen with Radeon Graphics (Hawk Point)

Nel caso in cui doveste ricevere da AMD un aggiornamento per il vostro chip, il consiglio è quello di procedere all’update.