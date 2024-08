NVIDIA sta da tempo lavorando al progetto di eliminazione delle app Control Panel e GeForce Experience per combinare le funzionalità in un’unica nuova app. Ebbene, sembra che questo impegno – iniziato nei primi mesi del 2024 – stia conducendo i risultati sperati, considerato che il nuovo aggiornamento beta appena lanciato sta aggiungendo all’app NVIDIA le impostazioni del display, RTX Video Super Resolution, RTX Video HDR e altre funzioni ancora.

In particolare la nuova sezione display consente ora di regolare la risoluzione, la frequenza di aggiornamento e i controlli di orientamento per i monitor o i televisori collegati. I controlli sono simili a quelli presenti nella sezione Impostazioni di Windows 10 o 11, ma consentono ora di regolare tutte le impostazioni della GPU in un unico tool.

La nuova sezione video dell’app di NVIDIA consente di controllare se la tecnologia RTX Video Super Resolution è abilitata per l’upscaling di vecchi video web sulle schede RTX serie 30 e 40. È altresì possibile scegliere tra i diversi livelli di qualità e attivare RTX Video HDR per aggiornare i contenuti SDR in HDR utilizzando l’intelligenza artificiale. La funzione RTX Video HDR dispone inoltre di cursori per regolare la luminosità di picco, il contrasto, la saturazione e i livelli di grigio.

Infine, NVIDIA ha anche aggiornato l’overlay delle statistiche, in modo da poter visualizzare statistiche dell’1% per il frame rate, oltre all’utilizzo della CPU, alla latenza e a una serie di informazioni relative alla GPU. Il mese scorso NVIDIA ha anche aggiunto la regolazione della GPU con un solo clic alla sua applicazione beta.