Da decenni Microsoft continua a portarsi dietro il vecchio codice di Windows, ma in passato l’azienda ha provato a svincolarsi dal kernel progettando da zero un nuovo sistema operativo con nome in codice Midori.

Al culmine del lavoro, circa 100 sviluppatori stavano lavorando al progetto, ma alla fine Midori è stato abbandonato nel 2015. Ora sono emersi dei video che ci offrono una buona idea del progetto.

Midori poteva rimpiazzare Microsoft Windows?

All’epoca Microsoft giustificò la scelta di abbandonare Midori dicendo che aveva imparato molto dallo sviluppo e che le conoscenze acquisite sarebbero state impiegate in altri progetti.

Ora il leaker WalkingCat ha pubblicato su X una serie di video in cui si vede un giovane Joe Duffy che nel 2013 stava presentando Midori a un numero maggiore di persone in Microsoft.

Poco dopo la fine del progetto Midori, Duffy iniziò a rivelare dettagli su questo sistema operativo in una serie di post sul blog, ma i video di oggi offrono una panoramica più chiara dell’intero progetto.

Gran parte dei contenuti è ovviamente di natura tecnica e potrebbe interessare più che altro gli sviluppatori appassionati della storia di Microsoft e dei sistemi operativi in generale, in quanto offrono uno spaccato entusiasmante della storia del colosso di Redmond.