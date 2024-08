È ormai sotto gli occhi di tutti l’importanza della sicurezza in ambito informatico, i colossi del settore sono costantemente sotto il mirino di hacker e truffatori, ma devono anche fronteggiare falle e problematiche interne di vario tipo, dovuti a errori nello sviluppo e a fattori vari. Microsoft è stata al centro delle polemiche diverse volte nel corso degli anni, dovendo affrontare le critiche provenienti da diverse parti a causa di lacune nella sicurezza, fughe di notizie e attacchi informatici.

Ora sembra che l’azienda abbia deciso di cambiare rotta, mettendo il tema della sicurezza al centro, facendolo diventare una priorità nello sviluppo dei propri software e servizi.

Il colosso di Redmond ha deciso di mettere la sicurezza al centro di tutto, il tema in questione deve diventare una priorità assoluta per chiunque lavori all’interno dell’azienda e la società vuole essere sicura che tutti abbiano chiaro questo concetto.

Kathleen Hogan, responsabile delle risorse umane di Microsoft, ha infatti inviato un’email a tutti i dipendenti della società per informarli del cambio di rotta deciso; di seguito il testo della comunicazione:

In Microsoft, forniamo infrastrutture mission-critical da cui il mondo dipende per ottenere di più. Con questa fiducia in noi arriva una grande responsabilità: proteggere i nostri clienti, la nostra azienda e il nostro mondo dalle minacce informatiche. Come dipendenti Microsoft, abbiamo tutti un ruolo in questa responsabilità.

Come ha fatto riferimento Satya nella sua e-mail del 3 maggio e di nuovo durante il suo avvio dell’anno fiscale 25 il 9 luglio, la sicurezza è la nostra priorità numero uno e tutti in Microsoft avranno la sicurezza come priorità fondamentale. Quando ci si trova di fronte a un compromesso, la risposta è chiara e semplice: la sicurezza prima di tutto. Il nostro impegno per la sicurezza è duraturo. Nuovi e inediti attacchi richiederanno che continuiamo a imparare, innovare e difenderci. Tuttavia, lavorando insieme, apporteremo miglioramenti non lineari, resteremo vigili e soddisferemo le aspettative dei nostri clienti. Loro contano su di noi e il nostro futuro dipende dalla loro fiducia.

La nostra nuova Security Core Priority rafforza il nostro impegno per la sicurezza e ci rende responsabili della creazione di prodotti e servizi sicuri. È ora disponibile nello strumento Connect per la maggior parte dei dipendenti e stiamo collaborando con i team geo HR per estendere l’accesso a tutti i dipendenti a livello globale. La Security Core Priority non è un esercizio di conformità da spuntare; è un modo per ogni dipendente e manager di impegnarsi a dare priorità alla sicurezza e di esserne responsabili, e un modo per noi di codificare i tuoi contributi e di riconoscerti per il tuo impatto. Dobbiamo tutti agire con una mentalità che mette la sicurezza al primo posto, parlare e cercare proattivamente opportunità per garantire la sicurezza in tutto ciò che facciamo.

La priorità fondamentale sarà composta da due parti:

Elementi fondamentali e comuni che si applicano a tutti i dipendenti

Una sezione facoltativa in cui i dipendenti possono specificare ulteriormente come attiveranno la Security Core Priority in base al loro ruolo, team, organizzazione, ecc.

Tutti i dipendenti stabiliranno la loro Security Core Priority come parte del loro primo FY25 Connect, con l’intento che durante le normali conversazioni Connect, tu e il tuo manager discuterete i progressi e l’impatto della Security Core Priority. Questo processo seguirà lo stesso approccio delle altre nostre principali priorità aziendali per Diversity & Inclusion e Manager. Puoi saperne di più sulla Security Core Priority qui, comprese le FAQ e gli esempi di attivazione della Security Core Priority per tre tipi principali di ruoli: tecnico, a contatto con clienti e partner e tutti gli altri ruoli.

Mentre diamo il via al nostro 50° anno come azienda, so che ci sentiamo tutti onorati e umili di essere ancora qui, come azienda rilevante e consequenziale, a perseguire insieme la nostra missione. Quando diamo potere a ogni persona e organizzazione sul pianeta per ottenere di più, affrontiamo le sfide più grandi della società e diamo potere al mondo. Che missione grande, audace e significativa abbiamo, eppure nessuno di noi può darla per scontata. Siamo qui perché i nostri clienti si fidano di noi e dobbiamo continuare a guadagnarci la loro fiducia ogni giorno.

Grazie per il tuo impegno nei confronti della nostra Security Core Priority, che contribuirà a proteggere Microsoft, i nostri clienti e i nostri partner.

Katleen