I ricercatori di Cybernews hanno scoperto un’enorme quantità di password su un famoso forum di hacking, in quella che loro definiscono la più grande raccolta di password di tutti i tempi.

Secondo quanto riportato il file battezzato come rockyou2024.txt contiene la sbalorditiva cifra di 9.948.575.739 password in chiaro univoche.

Secondo Cybernews il file incriminato è un mix di vecchie e nuove violazioni di dati, inoltre i ricercatori sospettano che la versione attuale del file contenga una raccolta di password ottenute negli ultimi 20 anni, tra cui gli 8,4 miliardi di password già esposte nel 2021.

10 miliardi di password esposte nella più grande fuga di dati di sempre

Cybernews avvisa che tutte queste password raccolte in un enorme database ricercabile aumentano notevolmente il rischio di attacchi di “credential stuffing”, una pratica illegale con cui qualcuno tenta di usare una password ottenuta da una determinata violazione per vedere se viene utilizzata per altri account o servizi non correlati.

Per motivi come questo è sconsigliato utilizzare la stessa password per più di un account, inoltre eventuali password deboli dovrebbero essere cambiate subito con password più solide.

Cybernews dispone di un Leaked Password Checker in cui è possibile inserire codici per vedere se sono stati esposti, inoltre un gestore di password potrebbe aiutare a tenerle al sicuro. Negli ultimi tempi vengono adottate sempre più spesso le passkey, ma nessun metodo alla fine è sicuro al 100%.