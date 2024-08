Apple ha dovuto rimuovere un suo video promozionale a causa delle critiche che ha generato in Thailandia, Paese al quale era dedicato.

Intitolato “The Underdogs: OOO (Out Of Office)“, il video in questione rientra in una serie comica di filmati realizzati dal colosso di Cupertino che hanno come protagonisti un cast ricorrente di colleghi che utilizzano i prodotti Apple per risolvere i vari problemi che si presentano sul posto di lavoro.

Apple costretta a ritirare il suo nuovo video

Lo spot in questione, che ha fatto il suo esordio a metà luglio, mostrava il team degli Underdogs in giro per la Thailandia alla ricerca di una nuova fabbrica di imballaggi.

Solo che, a dire di vari esponenti politici locali e di tanti comuni cittadini thailandesi, nel video vi era l’uso esagerato di filtri seppia, oltre che la rappresentazione di un aeroporto, di trasporti, di abbigliamento e di hotel che, nel complesso, davano l’idea di un Paese sottosviluppato.

L’indignazione generata dal video ha spinto Apple a rimuoverlo prontamente dai suoi canali ufficiali (i più curiosi possono vederlo qui), precisando di essere dispiaciuta per come è andata via via evolvendo la vicenda, in quanto l’intento del colosso di Cupertino era quello di celebrare l’ottimismo e la cultura della Thailandia.

Apple si è quindi scusata per non essere riuscita a catturare “la vivacità della Thailandia odierna”, aggiungendo che il video in questione, realizzato in collaborazione con una società di produzione locale, non verrà più trasmesso.

Alcuni politici thailandesi hanno invitato i loro concittadini a non acquistare più prodotti del colosso di Cupertino mentre più cauto è stato il Primo Monistro, Srettha Thavisin, che ha commentato la vicenda ricordando che ogni medaglia ha due facce e aggiungendo di non essere preoccupato dall’ipotesi che Apple possa decidere di non investire più nel Paese a causa del risentimento che sta serpeggiando in questi giorni.