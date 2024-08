A distanza di alcune settimane dalla presentazione, arriva in Italia Starlink Mini. Si tratta della nuova antenna compatta per connettersi all’internet satellitare di Elon Musk, una soluzione compatta e portatile, pensata proprio per i viaggi, anche a piedi o in moto.

Finora disponibile solo negli Stati Uniti e per un numero limitato di persone, adesso si può ordinare direttamente sul sito web italiano di Starlink scegliendo fra due diversi piani, da 40 e da 59 euro al mese.

Cos’è Starlink Mini e quanto costa

È piccolo e leggero e, per questo, si può trasportare o inserire facilmente in uno zaino, sua particolarità che lo rende adatto a chi viaggia anche a piedi o in moto. Misura 298,5 x 259 x 38,5 mm e pesa 1,53 kg (con cavalletto e cavo), dispositivo dotato di un router e di un ingresso di alimentazione CC che garantisce velocità di download massime superiori a 100 Mbps.

In confezione, oltre all’antenna, dotata di connettività Wi-Fi 5 con Dual Band 3 x 3 MIMO che promette copertura massima di 112 m², c’è un cavalletto, un adattatore per tubi, un alimentatore con cavo di alimentazione CC da 15 metri e una spina Starlink. Si utilizza così: basta collegarlo e puntarlo verso il cielo (più la visuale è libera, meglio è); tutto qua.

Come anticipato, sono previsti due abbonamenti Roaming per usare Starlink Mini:

Mobile regionale costa 59 euro al mese e offre dati illimitati in tutto il continente;

costa e offre dati illimitati in tutto il continente; Roaming Mini 50 GB costa 40 euro al mese e offre 50 GB di dati su terra.

Il kit hardware Starlink Mini, necessario per usare il servizio di internet satellitare Starlink, costa invece 399 euro, una cifra parecchio inferiore rispetto al prezzo previsto per il mercato statunitense, di 599 dollari. Per inciso, il kit hardware Standard costa 50 euro in meno, si risparmiano invece 100 euro scegliendo il kit Standard motorizzato. In tutti e tre i casi, sono tuttavia necessari altri 20 euro per l’imballo e la spedizione.

Maggiori informazioni sono reperibili direttamente sul sito web, dove è possibile anche ordinare Starlink Mini.