L’app ufficiale di Twitter per Mac non è più disponibile sull’App Store per Mac. L’ipotesi più ovvia è che X, ex Twitter, abbia finalmente provveduto a eliminare il vecchio software. Insomma, anche se questo potrebbe spiacere a qualcuno, sembra proprio che i tempi di Twitter per Mac siano giunti alla fine.

Non si tratta, ad ogni modo, di un evento rivoluzionario. Da tempo, infatti, l’attenzione nei confronti dell’applicazione per desktop era sostanzialmente in caduta libera, avendo riscosso una discreta fidelizzazione solo in un ristretto gruppo di utenti.

Nel 2018, per esempio, Twitter aveva già cessato il supporto all’app. Nel 2019 ci fu un tentativo di rinascita favorito dalla tecnologia Project Catalyst di Apple, che consente di portare le app iPad su Mac. Da quel momento in poi, però, X ha concentrato i suoi sforzi sulle versioni mobile e web, trascurando di fatto l’esperienza dell’app desktop e riflettendo la propria strategia mobile-first.

Rimane ora da capire che cosa accadrà agli utenti che hanno già installato il software: per il momento potranno continuare ad usarla, ma con funzionalità limitate e con l’assenza di alcun supporto. È però lecito immaginare che tra non molto l’app possa cessare di funzionare, sancendo ancora una volta l’affermazione della strategia di rinnovamento della brand identity di X, sempre più slegata dal mondo dei computer Apple.