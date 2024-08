Da MediaWorld è tornata una delle promozioni più interessanti, dedicata soprattutto a chi ha intenzione di acquistare una nuova smart TV: si tratta dell’iniziativa NO IVA, che consente di risparmiare quasi il 20% su tantissimi modelli di smart TV. Vediamo come funziona la promozione e come approfittarne prima del termine.

MediaWorld lancia un nuovo NO IVA con tantissime smart TV in offerta

MediaWorld ripropone il NO IVA sulle migliori smart TV, con uno sconto del 18,04% (pari allo scorporo dell’IVA) riservato ai possessori di carta MediaWorld Club associata all’account. Quest’ultima è sottoscrivibile in pochi istanti tramite il sito (o nei punti vendita) e risulta completamente gratuita.

La promozione è valida nei negozi e online solo fino al 4 agosto 2024: per quanto riguarda il sito, lo sconto è disponibile su tutti i modelli disponibili da almeno 399 euro, con alcune esclusioni citate all’interno dei termini e delle condizioni. Sono infatti esclusi dalla promozioni i modelli a marchio Sony, Peaq e OK, quelli che rientrano già nelle promo “Tech da record” (valida dal 1° al 9 agosto 2024) e “Il clima ideale? Decidilo tu!“, e quelli ricondizionati.

Fatte queste premesse, è il momento di scoprire una selezione delle migliori smart TV da acquistare sfruttando questo NO IVA MediaWorld. Vista la quantità, per maggiore comodità le abbiamo suddivise per fasce di prezzo. Le cifre che vedete qui sotto risultano già scontate.

Offerte smart TV NO IVA sopra i 1500 euro

Offerte smart TV NO IVA tra i 1000 euro e i 1500 euro

Offerte smart TV tra i 500 e i 1000 euro

Offerte smart TV sotto i 500 euro

Quelle qui sopra sono solo alcune delle smart TV che rientrano nella promozione NO IVA di MediaWorld. Se volete consultare la lista completa dei modelli non dovete fare altro che seguire il link qui in basso. Vi ricordiamo che avete tempo solo fino al 4 agosto 2024.