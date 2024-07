Nel corso delle ultime ore, la compagnia 2K Games ha ufficialmente annunciato che Mafia: Definitive Edition, remake uscito nel 2022 dell’omonimo titolo realizzato da Illusion Softworks, vedrà la luce su Xbox Game Pass e PC Game Pass, i servizi di gaming on-demand offerti da Microsoft per console Xbox e PC: scopriamone insieme i dettagli.

Mafia Definitive Edition: tutti i dettagli del remake

All’interno di Mafia: Definitive Edition entrerete nei panni di Tommy Angelo, un tassista nella città fittizia di Lost Haven durante gli anni ’30 alle prese con la criminalità organizzata, nel bel mezzo di quella che conosciamo come l’era del proibizionismo.

Tra le novità più interessanti della Definitive Edition troviamo in particolare l’aggiunta della modalità Free Ride, che permette di esplorare in totale libertà la città di Lost Haven tra segreti, prendere parte a missioni in taxi e tanto altro ancora, oltre all’aggiunta della modalità Noir, realizzata esclusivamente in bianco e nero. Il titolo ha manutenuto l’integrità del capitolo originale, con l’aggiunta di scene, dialoghi e risvolti narrativi completamente inediti per alcuni personaggi della campagna single-player, oltre a un doppiaggio in italiano rinnovato.

Mafia: Definitive Edition sarà disponibile con Xbox Game Pass e PC Game Pass a partire dal prossimo 13 agosto, rispettivamente su Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Rimaniamo a questo punto in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Microsoft in merito alla lineup di agosto, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni: tra i titoli più probabili in arrivo troviamo il platform Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy e Atlas Fallen.