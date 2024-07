Canva ha annunciato i piani per acquisire Leonardo.ai, la startup australiana per la creazione di immagini e video attraverso l’intelligenza artificiale generativa. La cifra dell’affare non è stata divulgata, ma l’accordo consentirà a Canva di ottenere l’accesso alla gamma di generatori da testo a immagine e da testo a video di Leonardo.ai.

Canva afferma che Leonardo.ai continuerà a sviluppare la sua piattaforma Web come un’offerta di prodotto separata, in modo molto simile alla suite di software creativi Affinity acquisita da Canva a marzo.

Canva è pronto a offrire anche Leonardo.ai

La tecnologia di Leonardo.ai e il modello di fondazione Phoenix verranno a breve integrati nella suite esistente di prodotti Magic Studio di Canva, come il generatore di immagini e video Magic Media.

Attualmente Canva è uno dei maggiori concorrenti della gamma di prodotti software creativi di Adobe, poiché l’acquisizione di Affinity potrebbe aiutare Canva a competere con software come Adobe Illustrator, Photoshop e InDesign, mentre Leonardo.ai potrebbe essere un’alternativa ai modelli di intelligenza artificiale generativa Adobe Firefly.