Il mercato dei mini PC è in forte crescita, grazie anche brand come GEEKOM che sforna costantemente nuovi prodotti sempre più performanti a prezzi decisamente interessanti. È il caso di GEEKOM A8, un modello compatto portatile ma sufficientemente potente da essere utilizzato anche per farci girare qualche buon gioco, oltre a essere perfetto per lo studio e il lavoro. Fino a domenica è in promozione su Amazon, con uno sconto del 22% grazie al nostro coupon esclusivo, scopriamo le caratteristiche tecniche prima di parlare del prezzo.

L’offerta GEEKOM

Il mini PC è decisamente performante grazie alla CPU AMD Hawk Point Ryzen serie 8040 (nello specifico parliamo di Ryzen 9 8945HS), con 8 core Zen 4 , 16 thread e 16 MB di cache di livello 3. È un processore realizzato con processo produttivo a 4 nanometri ed è dotato di una NPU per eseguire un maggiore carico di lavoro sull’IA rispetto ai processori della generazione precedente.

Sono installati inoltre 32 GB di RAM DDR5 a doppio canale a 5600 MHz, con la possibilità di montare fino a 64 GB di RAM, e un SSD PCI Gen 4*4 da 2 TB, per archiviare grandi quantità di dati. Le dimensioni compatte, appena 112,4 x 112,4 x 37 millimetri, consentono di posizionarlo o nasconderlo ovunque sulla scrivania ma è possibile anche fissarlo sul retro del monitor grazie al supporto VESA, incluso nella confezione di vendita, per farlo completamente sparire alla vista.

Decisamente generosa la dotazione di porte a disposizione, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Una porta USB 3.2 Gen 2 Type-A, una USB 2.0 Type-A, una USB 3.2 Gen 2 Type-A con supporto per Power Delivery, una USB 3.2 Gen 2 Type-A, una USB 3.2 Gen 2 Type-C con supporto per Power Delivery, una USB 4 Gen3 Type-C con supporto per Power Delivery, una presa per cuffie stereo da 3,5 mm, una porta RJ45 RTL8125BG-CG, due HDMI 2.0, un ingresso DC e un lettore per schede SD.

Per quanto riguarda la connettività senza fili troviamo il supporto alle reti WiFi 6E e Bluetooth 5.4, quindi anche da questo punto di vista siamo al top della categoria. La scheda video è una AMD Radeon 780M, integrata nel chipset ed è in grado di pilotare, grazie alle porte HDMI e USB 4, fino a 4 monitor esterni con una risoluzione massima di 8K.

L’offerta su Amazon

Fino al 28 luglio potete acquistare GEEKOM A8 (Ryzen 9 8945HS 32 GB/2 TB) a soli 763,20 euro invece di 979 euro utilizzando il codice tandroidA8.

Informazione Pubblicitaria