Ieri Microsoft ha presentato in anteprima la ricerca generativa di Bing in risposta alle esperienze di ricerca basate sull’intelligenza artificiale di Google.

La ricerca generativa di Bing aggrega informazioni da tutto il Web e genera un riepilogo in risposta alle query di ricerca.

Chiedendo ad esempio “Cos’è uno spaghetti western?”, la ricerca generativa di Bing mostrerà informazioni sulla storia e l’origine del sottogenere del film e i principali esempi, insieme a link e fonti che mostrano da dove provengono tali informazioni.

Come per la ricerca di Google, anche qui c’è un’opzione per ignorare i riepiloghi generati dall’IA e rimanere sulla ricerca tradizionale dalla stessa pagina dei risultati.

Le ricerche di Bing saranno più efficaci, dice Microsoft

Microsoft afferma che la ricerca generativa di Bing “soddisfa l’intento della query dell’utente in modo più efficace”, ma sappiamo che ad oggi i risultati di ricerca generati dall’intelligenza artificiale possono dare risultati assurdi.

Le panoramiche AI di Google ​​(AI Overviews) hanno suggerito di mettere la colla su una pizza, Arc Search ha detto a un giornalista che le dita dei piedi amputate alla fine ricresceranno e Perplexity ha copiato articoli di notizie scritti da altri organi di stampa, tra cui CNBC, Bloomberg e Forbes, senza dare alcun credito o attribuzione.

Microsoft insiste sul fatto che sta mantenendo il numero di clic sui siti web e osservando attentamente come la ricerca generativa influisce sul traffico verso gli editori, tuttavia l’azienda allude solo ai “dati iniziali” che ha scelto di mantenere privati ​​per il momento.

Microsoft fa sapere che la ricerca generativa di Bing al momento è disponibile solo per una “piccola percentuale” di utenti e aggiunge che la sta implementando lentamente per migliorarla attraverso il feedback degli utenti prima di renderla più ampiamente disponibile.