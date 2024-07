Venerdì l’azienda di sicurezza informatica CrowdStrike ha rilasciato un aggiornamento difettoso che ha reso inutilizzabili circa 8,5 milioni di dispositivi Windows, secondo Microsoft, con ripercussioni soprattutto per aeroporti e compagnie aeree in tutto il mondo. Ora CrowdStrike sta offrendo ai suoi partner un buono regalo in segno di scuse.

Secondo quanto riportato da TechCrunch, CrowdStrike ha inviato un’email ai suoi partner con una carta regalo Uber Eats da 10 dollari.

“Riconosciamo il lavoro aggiuntivo causato dall’incidente del 19 luglio”…”E per questo, inviamo i nostri più sentiti ringraziamenti e ci scusiamo per l’inconveniente”…”Per esprimere la nostra gratitudine, la tua prossima tazza di caffè o spuntino notturno è offerta da noi!”, si legge nell’email.

I partner di CrowdStrike restano a bocca asciutta

Per la serie “quando il destino ci mette lo zampino”, al momento di riscattare l’offerta la pagina di Uber Eats ha fornito un messaggio di errore che diceva che la gift card “è stata annullata dalla parte emittente e non è più valida”.

CrowdStrike ha confermato che l’azienda ha inviato le carte regalo, ma Uber lo ha segnalato come frode a causa degli alti tassi di utilizzo.

In questi giorni è emerso che CrowdStrike avrebbe causato problemi anche a Linux nei mesi scorsi, sollevando il dubbio che l’azienda sia stata negligente.