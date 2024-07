Nonostante il Prime Day sia finito da una settimana, non è raro trovare di tanto in tanto qualche buona offerta su Amazon. È il caso della smart TV di Samsung di cui vi parliamo oggi, disponibile oggi al prezzo più basso mai proposto da Amazon, un’ottima occasione per chi cerca una nuova TV, magari per guardare le Olimpiadi di Parigi in partenza domani. Ecco tutto quello che c’è da sapere per approfittarne.

Smart TV Samsung 4K da 43″ a meno di 300 euro su Amazon

La TV in questione è la Samsung Crystal UHD UE43CU7170UXZT, nome in codice così traducibile. Si tratta di una smart TV dotata di uno schermo LED da 43″ con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), refresh rate di 50 Hz e varie tecnologie come PurColor, Contrast Enhancer e il sistema di upscaling Crystal Processor 4K.

È una TV dotata inoltre dello Smart Hub di Samsung, che consente di avere i propri contenuti preferiti in un unico posto, è compatibile con SmartThings per la gestione dei dispositivi smart home, e integra Gaming Hub, Auto Low Latency Mode e Motion Xcelerator, pensati per i giochi.

Questione audio, la Samsung Crystal UHD UE43CU7170UXZT vanta una potenza di 20 W RMS, e tecnologie come l’Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony e Adaptive Sound. Da menzionare anche la presenza di Samsung TV Plus con oltre 200 canali gratuiti, il tuner digitale DVB-T2CS2, e varie opzioni di connettività, fra cui Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 e diverse porte fisiche: tre HDMI, una USB, una Ethernet, una uscita Digital Audio (ottica), un ingresso RF e uno slot CI.

Come anticipato, grazie all’offerta odierna, questa smart TV Samsung 4K da 43″ è acquistabile a meno di 300 euro, per la precisione a 298,48 euro, cioè il prezzo più basso mai proposto da Amazon. Considerando che potrebbe tornare presto a cifre più normali e vista la variabilità dei prezzi di Amazon, meglio non perdersi ulteriormente in chiacchiere.

Acquista su Amazon la TV Samsung 4K da 43″ a 298,48 euro invece di 449,99 euro

