Le indiscrezioni relative al possibile lancio di iPhone SE 4 oramai si susseguono da un paio di anni ma fino a questo momento dal colosso di Cupertino non è trapelato nulla di ufficiale.

Ebbene, nelle scorse ore è emerso che Apple avrebbe deciso che è finalmente arrivato il momento di lanciare una nuova generazione del melafonino economico, iniziando a programmare le operazioni che dovrebbero portare all’avvio della produzione di massa.

Cosa aspettarsi da Apple iPhone SE 4

Stando a quanto è stato riportato da The Information, la produzione di massa di iPhone SE 4 dovrebbe partire ad ottobre e ciò significa che lo smartphone non dovrebbe essere presentato ufficialmente da Apple a settembre in occasione dell’evento di lancio organizzato per la serie iPhone 16.

Secondo tale report il lancio del nuovo melafonino economico potrebbe aver luogo a gennaio 2025 ma, se si considera che le prime tre generazioni sono state lanciate a marzo, non è da escludere che il colosso di Cupertino possa rispettare la tradizione anche con la quarta.

Le indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento ci hanno permesso di farci un’idea di alcune delle possibili principali caratteristiche di iPhone SE 4, tra le quali non dovrebbero mancare un display OLED da 6,1 pollici, Face ID, una porta USB Type-C, un tasto Azione, il supporto alla connettività 5G e una batteria da almeno 3.200 mAh.

Sempre secondo le voci, il nuovo melafonino economico dovrebbe essere simile al modello base della serie iPhone 14, sebbene con una sola fotocamera posteriore (probabilmente da 48 megapixel) mentre il pannello posteriore potrebbe essere realizzato con il processo produttivo usato per iPhone 16.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare il nuovo modello “entry level” di Apple.