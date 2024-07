Tramite il programma TestFlight è stata rilasciato l’aggiornamento di WhatsApp Beta 24.15.10.70. Un update molto interessante non solo per la funzione in sé ma perché potrebbe rappresentare un utile e pratico sistema per la condivisione dei file tra i device iOS e Android.

La funzionalità di condivisione dei file offline su WhatsApp

Già in un precedente update WhatsApp aveva iniziato a mostrare l’interesse verso una funzione di condivisione dei file con le persone che si hanno vicine. Una funzionalità che consentirà di condividere file anche senza utilizzare la connessione internet. La funzionalità è stata prima testata sui device Android e ora anche su quelli iOS. Non una semplice estensione di sistema operativo in quanto questa funzione potrebbe essere, finalmente, la chiave d’accesso per consentire un rapido scambio di file tra device con sistemi operativi diversi.

A differenza della funzione prevista su Android (nella quale la condivisione avviene mediante il rilevamento dei dispositivi nelle vicinanze già presente sull’app) l’aggiornamento beta di WhatsApp per iOS sembra prevedere la scansione di un QR Code per avviare la condivisione dei file. Il tutto, come anticipato, senza dover utilizzare la connessione internet. Un elemento molto importante sia per poter usufruire della funzione in qualsiasi momento (anche in assenza di segnale o con una connessione instabile) ma anche perché si potranno così condividere file di grandi dimensioni (come foto e video ad alta risoluzione). Ulteriore elemento interessante è che questa funzionalità di condivisione dei file prevede la crittografia end-to-end, assicurando la protezione del materiale condiviso.