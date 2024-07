Libero Mail e Virgilio Mail non funzionano oggi, lunedì 22 luglio 2024. I noti servizi di posta elettronica di ItaliaOnline al momento non funzionano, con i primi problemi che sono iniziati nel pomeriggio di oggi dalle 15:30 circa e persistono ancora.

Le email Libero e Virgilio non funzionano oggi, 22 luglio 2024: la situazione aggiornata

Sia Virgilio Mail che Libero Mail non funzionano al momento, come riportano le relative pagine web: “Il servizio Virgilio Mail/Libero Mail non è al momento raggiungibile. Ci scusiamo per il disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi.” Sono infatti molte le segnalazioni sul sito Downdetector, da cui si evince che i problemi sono generalizzati e non ancora risolti.

A circa un anno e mezzo di distanza dai gravi problemi che hanno tenuto offline per molte ore i servizi email di Libero e Virgilio, la situazione sembra di nuovo critica. Vi aggiorneremo tuttavia nelle prossime ore con i futuri sviluppi.

