In questi giorni un’indagine condotta da Proof News ha evidenziato che i modelli di intelligenza artificiale di colossi come Apple, NVIDIA e Anthropic sono stati addestrati utilizzando un set di dati creato dalla società no-profit EleutherAI che comprendeva trascrizioni di video di YouTube senza l’autorizzazione dei relativi creator.

Apple ora ha confermato che i suoi modelli OpenELM open source non supportano nessuna delle sue funzionalità di intelligenza artificiale o di apprendimento automatico, inclusa Apple Intelligence.

L’azienda di Cupertino afferma di aver creato il modello OpenELM come un modo per contribuire alla comunità di ricerca e promuovere lo sviluppo di grandi modelli open source.

Apple afferma che i dati “YouTube Subtitles” non alimentano Apple Intelligence

Apple afferma che OpenELM è stato creato solo per scopi di ricerca, non per essere utilizzato per alimentare alcuna delle sue funzionalità Apple Intelligence.

Poiché OpenELM non è parte di Apple Intelligence, il set di dati “YouTube Subtitles” non è utilizzato in questo ambito.

In passato Apple ha affermato che i modelli di Apple Intelligence sono stati addestrati su dati concessi in licenza, ma la questione relativa all’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa appare complessa.