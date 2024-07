Scegliere la bici elettrica giusta da comprare diventa più facile e conveniente: in questo momento, infatti, è possibile acquistare la NIUBILITY B16S con un prezzo più che dimezzato, sfruttando la promo in corso su GOGOBEST. Si tratta di un’offerta da non farsi sfuggire: il rapporto qualità/prezzo della B16S, infatti, è davvero elevato. Vediamo i dettagli sulla promo.

NIUBILITY B16S: ideale per muoversi in città

La NIUBILITY B16S è una “electric city bike” dotata di un motore da 350 W che viene abbinato a una batteria rimovibile da 14,5 Ah. In condizioni di utilizzo “standard”, la bici elettrica è in grado di percorrere fino a 60 chilometri con una carica della batteria, garantendo un’autonomia più che sufficiente per coprire le necessità della maggior parte degli utenti. Servono 5-6 ore per ricaricare in modo completo la batteria. La velocità massima è di 25 km/h (servono meno di 5 secondi per raggiungere la velocità massima di percorrenza).

Si tratta di un modello ideale per gli spostamenti in città, con tutte le funzionalità utili per muoversi in totale tranquillità. Le ruote sono da 16*2,125 pollici. Ci sono anche delle sospensioni anteriori che migliorano l’esperienza d’uso in città, soprattutto quando il mano stradale non è ottimale. Nella parte posteriore, è presente un porta-pacchi, che semplificherà il trasporto di piccoli bagagli (con supporto fino a 25 chilogrammi). Ci sono, inoltre, tutte le luci necessarie per spostarsi in sicurezza, durante le ore serali, quando la visibilità è più bassa. La bici è dotata di un display LCD con tutte le informazioni relative al funzionamento della bici.

NIUBILITY B16S: 490€ di sconto con la promo di GOGOBEST

La NIUBILITY B16S è ora disponibile in offerta su GOGOBEST. Grazie alla promozione in corso, la bici elettrica ora costa 409,99 euro invece di 899,99 euro, con un taglio di prezzo di ben 490 euro. La spedizione è gratuita e la consegna avviene in 2-7 giorni. La bici viene spedita da un magazzino in UE (quindi non ci sono costi di dogana. C’è anche la possibilità di sfruttare un periodo di 14 giorni di tempo per il reso gratuito, nel caso in cui la bici non dovesse soddisfare le proprie esigenze.

L’offerta in corso è valida per un periodo di tempo limitato. Per accedere allo sconto basta premere sul link qui di sotto.

Informazione Pubblicitaria