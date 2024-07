Si avvia ormai alla conclusione l’edizione 2024 del Prime Day, l’evento speciale di 48 ore pensato esclusivamente per gli iscritti al programma Amazon Prime, che in queste ore hanno avuto la possibilità di scegliere tra decine di migliaia di prodotti in promozione, con sconti a volte strepitosi.

È il caso di Tineco FLOOR ONE S5, una delle migliori lavapavimenti sul mercato (qui trovate la nostra recensione), protagonista in queste ore di una promozione decisamente conveniente. Lo sconto permette di risparmiare oltre 100 euro rispetto al prezzo di listino rende questo prodotto un best buy assoluto.

La promozione del Prime Day

Tineco FLOOR ONE S5 è un prodotto pensato per raccogliere sia i rifiuti secchi che quelli umidi dal pavimento, risultando un valido alleato per avere la casa sempre perfettamente pulita, unendo le funzioni di una classica scopa a quelle del mocio. Può contare sulla tecnologia iLoop Smart Sensor, uno dei cavalli di battaglia del brand, per ottimizzare la potenza di aspirazione, il flusso d’acqua e la velocità di rotazione della spazzola, al fine di ottimizzare i consumi, massimizzando l’autonomia, e garantendo il miglio pulito possibile sui pavimenti.

La spazzola motorizzata lascia dietro di sé solo pulito, anche in prossimità di mobili e battiscopa, grazie a un design senza bordi A differenza di quanto accade col tradizionale mocio, dove si pulisce con acqua sempre più sporca, qui il doppio serbatoio permette un con acqua sempre pulita, alla quale è possibile aggiungere un detergente per avere il pavimento sempre pulito. Il nuovo serbatoio è più grande del 30% rispetto al modello precedente, così da poter lavare una superficie maggiore. L’acqua sporca infine viene indirizzata a un serbatoio separato.

A differenza di quanto avviene con altre lavapavimenti o con il classico mocio, che va pulito a mano al termine dell’uso, FLOOR ONE S5 si pulisce da sola. Basta posizionarla sulla base di ricarica, assicurarsi che il serbatoio di acqua pulita sia pieno e premere l’apposito tasto sull’impugnatura. In questo modo viene avviata la procedura di pulizia automatica: in un paio di minuti il rullo e i tubi interni saranno puliti e il dispositivo pronto per il prossimo utilizzo.

Sopra al motore è montato un ampio schermo che visualizza tante informazioni utili: carica residua, presenza di eventuali inceppamenti, ma soprattutto l’iconico anello colorato che indica il livello di potenza applicato istantaneamente. Tineco FLOOR ONE S5 è un valido aiuto sia per rimuovere macchie dal pavimento che per raccogliere liquidi caduti (come latte, bibite zuccherate) ma anche per raccogliere polvere e sporco in genere.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare Tineco FLOOR ONE S5 su Amazon a 389 euro invece di 519 euro

Informazione Pubblicitaria