Dal 1° Gennaio 2024 TIM ha aumentato ancora il costo mensile per l’invio della fattura cartacea arrivando ad addebitare 4,95 euro (IVA inclusa), ma coinvolgendo solo una parte dei suoi clienti di rete fissa.

Ieri la società ha annunciato che dal 1° Settembre 2024 questo aumento colpirà altri clienti TIM di rete fissa che non erano ancora stati coinvolti nel precedente aumento.

TIM aggiorna il costo della fattura cartacea per altre utenze fisse

A partire dal 1° settembre 2024, per i clienti interessati il costo mensile per ricevere a domicilio la copia della fattura in forma cartacea aumenterà di un importo compreso tra 1,05 e 1,95 euro, passando a 4,95 euro, IVA inclusa.

La società fa sapere che i clienti interessati sono stati informati con un messaggio dedicato nella fattura di linea fissa TIM recapitata a luglio 2024, dove sono illustrati tutti i dettagli sulla modifica contrattuale proposta.

TIM motiva l’aumento citando “esigenze di carattere economico dovute anche alla necessità di ridurre l’impatto ambientale dei servizi commercializzati da TIM nel mutato contesto di mercato”.

L’azienda ricorda che i clienti che non intendono accettare la variazione contrattuale hanno il diritto di recedere dal contratto o di passare ad altro operatore, senza penali né costi di disattivazione, dandone comunicazione entro il 1° ottobre 2024, secondo le modalità indicate nel comunicato ufficiale consultabile qui.