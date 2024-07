Sta entrando nel vivo il Prime Day di Amazon, l’evento che ogni anno per 48 ore mette a disposizione degli iscritti al programma Amazon Prime decine di migliaia di prodotti fortemente scontati rispetto al prezzo ottenibile nel resto dell’anno.

In questo articolo parliamo delle offerte di UGREEN, brand specializzato in accessori come carica batterie e power bank, che in queste ore permettono di risparmiare parecchio su diversi accessori. La compagnia punta soprattutto su tre diversi dispositivi, ma l’elenco dei prodotti in promozione è particolarmente ricco e completi.

UGREEN Nexode Power Bank

I power bank sono uno di quei gadget che è sempre meglio avere con sé, visto che permettono di effettuare una ricarica dello smartphone o del tablet anche senza avere una presa di corrente a disposizione. UGREEN Nexode Power Bank è nato soprattutto per gli iPhone, come testimonia la presenza della tecnologia MagSafe, e può erogare tramite il connettore magnetico una potenza massima di 15 watt..

È inoltre compatibile con qualsiasi altro dispositivo che possa contare su una porta USB-C, capace anch’essa di erogare una potenza massima di 15 watt. La capacità complessiva raggiunge i 5.000 mAh, sufficienti per dare quel boost necessario ad arrivare a sera, qualsiasi sia il vostro smartphone e le dimensioni sono di appena 10,6 x 6,9 x 1,3 centimetri, compatto al punto giusto.

PRIME DAY ⭐️ Acquistare UGREEN Nexode Power Bank a 19,99 euro invece di 29,99 euro

UGREEN Nexode 100W

A fronte di un numero crescente di produttori che non includono un caricabatterie nella confezione di vendita di un nuovo smartphone, UGREEN Nexode 100W è la risposta ideale. È dotato di due porte USB-C capaci di erogare una potenza massima di 100W se usate singolarmente o di 65+30W se utilizzate insieme.

Grazie alla tecnologia GaN (nitruro di gallio) che permette di ridurre gli ingombri senza perdere in efficienza e sicurezza, risulta essere molto compatto e leggero e grazie alle due porte vi eviterà di litigare sulla vostra dolce metà su chi debba caricare lo smartphone per primo alla sera.

PRIME DAY ⭐️ Acquista UGREEN Nexode 100W a 38,99 euro invece di 59,99 euro

UGREEN Revodok Hub USB-C

I notebook attuali sono sempre più sottili e molto spesso questo comporta la presenza di un numero molto limitato di porte di espansione, spesso limitate a un paio di porte USB-C. UGREEN Revodok è la soluzione ideale per chi ha bisogno di una maggiore quantità di porte, situazione che può capitare anche con miniPC, visto che aggiunge ben 5 porte partendo da una singola USB-C. Diventa comodo anche da lasciare sulla scrivania a casa o al lavoro, senza dover collegare ogni volta mouse, tastiera, monitor e stampanti.

Il cavo di collegamento integrato vi eviterà di dimenticarlo in giro, e l’hub offre una porta USB-C con potenza di ricarica fino a 100 W, ideale quindi per la ricarica di altri dispositivi, una porta USB-A 3.0, due porte USB-A 2.0 e una porta HDMI 4K. Quest’ultima vi permetterà, ad esempio di collegare il notebook a un monitor esterno o a una TV dotata di questo connettore. È realizzato in alluminio per contenere il peso, dissipare al meglio il calore e avere un aspetto comunque elegante.

Altre offerte

Informazione Pubblicitaria