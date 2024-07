Se amate i viaggi, soprattutto quelli con tutta la famiglia, amerete subito il nuovo set LEGO, annunciato oggi dalla compagnia danese. Si chiama Momenti di viaggio LEGO ed è stato progettato per catturare la vera esperienza di viaggio di ciascuno. Perché oltre ad aiutarvi a ricordare i viaggi già fatti, diventa uno spunto per nuovi viaggi.

Un set per la famiglia

Seguendo una filosofia già adottata in passato dal Gruppo LEGO, anche questo nuovo set è pensato per una costruzione collaborativa, visto che consente a cinque diverse persone di lavorare in contemporanea, con istruzioni separate, sacchetti dedicati e componenti modulari da costruire un pezzo alla volta e da assemblare per poter ammirare il prodotto finale.

Oltre a riprodurre il globo in versione bidimensionale, il set Memorie di viaggio LEGO consente di esporre i propri ricordi di viaggio, grazie a una serie di clip che permettono di fissare foto, cartoline o souvenir, così da riportare immediatamente alla memoria le esperienze più belle della famiglia.

È inoltre possibile segnare i posti visitati, con gli appositi mattoncini, o taggare quelli dei propri sogni, o già programmati in futuro. Momenti di viaggio LEGO è composto da 1.231 mattoncini e una volta montato misura 49 x 31 x 14 centimetri, con la possibilità di essere fissato a parete o di essere esposto su una superficie piana.

