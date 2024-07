Mentre su Amazon fioccano le offerte del Prime Day, il Huawei Store non sta a guardare e lancia la nuova promo Huawei Summer Wave, con vari sconti e soprattutto il debutto della nuova versione Sport Edition dell’apprezzato Huawei Watch Fit 3, con possibilità di scegliere tra tre cinturini colorati (varianti in fluoroelastomero bianco, in nylon grigio e in fluoroelastomero nero). Sitratta di una promo flash che terminerà il 17 di luglio e che consente l’accesso a diversi prodotti a prezzo scontato. Vediamo tutti i dettagli sulla nuova promo lanciata da Huawei Store:

Partono le offerte della Huawei Summer Wave

Il Huawei Store risponde al Prime Day con una nuova promo flash con sconti su tanti prodotti fino al 17 luglio. Ecco l’elenco delle offerte in corso tra cui è inclusa anche la nuova Watch Fit Sport Edition.

Per un quadro completo sulle offerte flash Summer Wave dello store di Huawei è sufficiente premere sul box qui di sotto.

>> Accedi alle offerte Huawei Summer Wave <<

Per gli aggiornamenti in tempo reale sulle offerte del Prime Day e su tutte le altre promozioni in corso, potete seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech per restare aggiornato sulle migliori offerte della tecnologia, che condividiamo quotidianamente e in tempo reale. In alternativa, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp.

Offerte per categoria