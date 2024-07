Il mercato delle lavapavimenti sta osservando una crescita esponenziale negli ultimi anni, con numerosi produttori che presentano proposte innovative e sempre più semplici da utilizzare. Tra i brand che stanno emergendo con maggiore forza troviamo Tineco, che è tra i maggiori innovatori in questa categoria di prodotti.

Sono passati oltre 5 anni dall’arrivo delle prime lavapavimenti, dispositivi pensati per raccogliere sporco secco e umido dal pavimento, ma anche per lavare il pavimento con acqua sempre pulita. La maggior parte dei moci in circolazione dispone di un secchio con una singola vasca, nella quale solitamente viene messa acqua pulita con un detergente. Salvo rare eccezioni tutti i modelli finiscono per farvi risciacquare il mocio nella stessa acqua, quindi dopo pochi minuti vi troverete a pulire con acqua sempre più sporca, non proprio il massimo per l’igiene.

Perché Tineco

Le lavapavimenti di Tineco hanno da sempre proposto una soluzione tanto semplice quanto intelligente: un contenitore per l’acqua pulita, nella quale è possibile aggiungere un detergente per migliorare l’igiene, e uno dove viene convogliata l’acqua sporca, da vuotare regolarmente.

Sono tantissime le novità tecnologiche introdotte dal brand, come potete notare nell’immagine sottostante, che negli anni hanno contribuito a rendere sempre più straordinari i prodotti commercializzati.

La tecnologia iLoop Smart Sensor è uno dei cavalli di battaglia, capace di regolare autonomamente alcuni parametri di funzionamento in base allo sporco rilevati, ZeroTangle evita la formazione di grovigli di peli e capelli, mentre MHCBS pulisce costantemente la spazzola per un lavaggio del pavimento ancora più efficace. Recentemente Tineco ha introdotto le batterie a con celle a sacchetto che triplicano l’autonomia, FlashDry che lava la spazzola con acqua a 70 gradi e la asciuga con un potente getto di aria calda. e HyperStretch, che consente di avere una lavapavimenti che si piega a 180 gradi, per infilarsi anche sotto i mobili.

Tutte queste novità sono state apprezzate in maniera significativa dagli acquirenti, in particolare da quelli di Amazon, dove il brand ha raggiunto una base di consensi molto ampia. Come mostra l’immagine sottostante, Tineco è risultato il brand numero 1 in Italia nella categoria Aspirazione Asciutta e Bagnata. Ed è un risultato ottenuto per il terzo anno consecutivo, a testimonianza di un apprezzamento che non conosce flessioni.

La ricerca, condotta da STACKLINE e relativa al periodo Gennaio 2021 – Giugno 2024, ha confermato Tineco come brand numero 1 anche negli Stati Uniti, Canada, Francia, Australia e Giappone, un risultato davvero straordinario.

La crescita è costante e finora sono ben 14 milioni gli utenti Tineco sparsi in tutto il mondo, un dato che testimonia la bontà dei prodotti proposti, con un equilibrio davvero elevato tra prezzo e prestazioni. A partire da domani troverete numerose offerte Tineco, in occasione del Prime Day di Amazon: le potrete scoprire su queste pagine e sul nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte sul mercato. A questo indirizzo invece trovate tutti i prodotti Tineco in vendita su Amazon.