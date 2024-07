Il Prime Day di Amazon si avvicina: le date da segnare sul calendario sono quelle del 16 e del 17 luglio. In attesa dell’inevitabile ondata di offerte, Amazon ha già lanciato alcune “offerte anticipate” del Prime Day con un focus sui prodotti della sua gamma dedicata alla Smart Home. È così che oggi sono in sconto vari Amazon Echo, con un taglio di prezzo significativo rispetto al listino. In pratica potete acquistare due speaker al prezzo di uno scontato, un vero affare anche in caso di bundle con altri prodotti. Vediamo i dettagli della promo:

Amazon Echo in sconto con le offerte anticipate del Prime Day

Le nuove offerte Amazon consentono l’acquisto di due Echo Pop oppure di due Echo Dot di 5° generazione a prezzo scontato. Ci sono varie opzioni da considerare: è possibile sfruttare il 2×1, andando ad acquistare due prodotti Echo al prezzo di uno, oppure optare per i bundle già pronti, con la Sengled Smart Plug oppure la lampadina smart Philips Hue White. Ecco tutte le offerte disponibili in questo momento:

Le promozioni in questione sono disponibili in esclusiva per i clienti Amazon Prime e sono valide solo per un periodo di tempo limitato (fino al 15 luglio oppure fino a esaurimento scorte).