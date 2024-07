Nella giornata di ieri, 10 luglio 2024, Strava ha lanciato un nuovo abbonamento, il Piano familiare. Le funzioni premium del più famoso social network per sportivi, usato prevalentemente da ciclisti e podisti, anche da molti professionisti, diventano così più accessibili potendo dividersi la spesa.

Nonostante lo chiami Piano familiare, Strava dice esplicitamente che si tratta proprio di una formula di abbonamento da condividere con chiunque viva nel proprio stesso Paese, quindi sia familiari che amici o compagni di squadra. Ma scopriamone di più, visto che permette di risparmiare un bel po’ rispetto al piano Individuale classico.

Come funziona il Piano familiare di Strava: prezzi e informazioni da sapere

Il Piano Familiare di Strava costa 99,99 euro all’anno e comprende fino a quattro account. Significa di conseguenza che costa 25 euro a persona in quattro (2,08 euro al mese), quindi meno della metà rispetto al piano individuale, disponibile a 59,99 euro all’anno. Con quattro iscritti il risparmio è notevole, del 58%, ma, calcolatrice alla mano, conviene anche in tre o due persone, ovviamente, perché rispetto all’abbonamento classico di Strava i vantaggi sono gli stessi. Basta quindi mettersi d’accordo con qualche amico o familiare.

Gli abbonamenti a Strava, rispetto alla versione gratuita del servizio, piuttosto limitata negli ultimi anni, proprio per poter finanziare lo sviluppo di un progetto che diventato ormai il social network di riferimento per gli sportivi, offrono diverse funzioni aggiuntive: le sfide di gruppo con gli amici, le classifiche dei segmenti, gli strumenti per realizzare e condividere tracce e percorsi, l’analisi avanzata delle attività registrate, gli obiettivi personalizzati, più tipologie di mappe con cui condividere e mostrare le proprie attività, e altro. Tutte e quattro le persone che fanno parte del Piano famiglia di Strava ottengono l’accesso illimitato alle funzioni premium.

Per iscriversi bisogna prima cancellare il proprio piano Premium attuale (se se ne possiede già uno) e aspettare che scada; chi ha invece un account gratuito deve semplicemente scegliere il Piano famiglia dall’app di Strava o dal sito web (non è attivabile dall’App Store o dal Google Play Store) e condividere i relativi link d’invito a familiari e amici che si desidera aggiungere. Anche loro non devono avere già un abbonamento Premium a Strava e vivere nello stesso Paese di chi si sta iscrivendo.

Maggiori informazioni sul Piano famiglia di Strava sono reperibili nella pagina dedicata del sito web.

