Il Gruppo LEGO e McLaren Automotive, prestigiosa casa automobilistica inglese, hanno presentato poche ore fa il frutto di una nuova collaborazione. Il nuovo set si chiama LEGO Technic McLaren P1 e rende omaggio alla più pioneristica tra le hypercar ibride.

Pensata per essere un’auto perfetta in pista come su strada, la McLaren P1 sfrutta l’esperienza accumulata dal produttore inglese negli sport motoristici, con progressi rivoluzionari nella riduzione del peso, nel propulsore, aerodinamica e prestazioni ad alta velocità.

Un set straordinario

Una sfida ingegneristica e tecnologica che il team LEGO non poteva certo farsi scappare, realizzando una replica in scala 1:8 che farà un figurone in casa degli appassionati. Il nuovo set fa parte della LEGO Technic Ultimate Car Concept Series ed è composto da ben 3.893 mattoncini, con ogni set che è stato reso unico dalla presenza di un numero di serie che sblocca dei retroscena speciali.

I designer del gruppo danese hanno ricreato un cambio a 7 velocità con 2 tamburi perfettamente funzionante, sistema di sospensioni, motore V8 con pistoni, ala posteriore regolabile e porte che si aprono con un meccanismo avanzato. Alla realizzazione del set hanno partecipato sia il team di progettazione LEGO che gli esperti di McLaren Automotive, al fine di riprodurre tutte le funzionalità più avanzate e garantire un risultato finale unico. Una volta montato il set misura 59 x 25 x 14 centimetri, un vero gioiello da collezione.

“È incredibile vedere così tanti elementi della P1 originale ricreati dal team LEGO. Spero che questa collaborazione ispiri la prossima generazione di designer e ingegneri a spingere i confini dell’innovazione automobilistica”

ha commentato Tobias Sühlmann, Chief Design Officer di McLaren Automotive. Dal canto suo Kasper Rene Hansen, Designer del Gruppo LEGO. ha spiegato:

“Dall’esterno con forme aerodinamiche agli interni e al motore V8 a pistoni: la vera McLaren P1™ è un’auto incredibile. Volevamo catturare questi dettagli nel miglior modo possibile con il nostro modello LEGO Technic e non volevamo scendere a compromessi in alcun modo. Per questo abbiamo lavorato su più versioni della vettura per testare diversi design. “Pertanto, abbiamo lavorato su più varianti dell’auto per testare diversi design. Abbiamo dovuto affrontare una sfida enorme anche con le iconiche porte a farfalla perché avevano bisogno di un nuovo meccanismo per rimanere aperte. È stata una bellissima esperienza ricreare la McLaren P1™ e spero che tutti gli appassionati di supercar siano pronti a esplorarne i dettagli e le complessità in formato LEGO Technic”

Il nuovo set LEGO Technic McLaren P1 sarà in vendita dal primo agosto sul sito LEGO e nei LEGO Store a 449,99 euro. Gli iscritti al programma LEGO Insiders che acquisteranno il set entro il 7 agosto riceveranno in regalo il logo LEGO Technic McLaren P1.