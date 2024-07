La scorsa settimana abbiamo riportato che Phil Schiller, ex responsabile del settore marketing e figura a capo dell’Apple Store, avrebbe assunto la carica di osservatore del consiglio nell’ambito dell’accordo con OpenAI, che prevede di integrare ChatGPT nei suoi dispositivi.

Ora sembra che Apple non assumerà più questa carica nel consiglio di amministrazione di OpenAI nell’ambito di un accordo per integrare ChatGPT in iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia.

L’osservatore del consiglio è una posizione informale in cui il partecipante dare il suo contributo alle riunioni del consiglio, ma non gli è consentito votare e non ha alcun controllo.

Tuttavia il Financial Time oggi ha riferito che sia Apple che Microsoft hanno rinunciato al loro posto di osservatori nel consiglio di amministrazione.

Il motivo del dietrofront avrebbe a che fare col crescente controllo da parte degli enti regolatori sugli investimenti delle Big Tech nelle startup di intelligenza artificiale.

Il mese scorso la Commissione Europea ha dichiarato che sta valutando la possibilità di un’indagine antitrust sulla partnership tra Microsoft e OpenAI e anche la Federal Trade Commission statunitense sta esaminando gli investimenti fatti da aziende come Microsoft, Amazon e Google in start-up che si occupano di IA generativa.

Un portavoce di OpenAI ha affermato che OpenAI ospiterà incontri regolari come parte di “un nuovo approccio per informare e coinvolgere i partner strategici chiave”.

L’accordo tra Apple e OpenAI consentirà a Siri di inoltrare richieste utente complesse a ChatGPT con un’autorizzazione utente esplicita, ma secondo un recente rapporto tra le due società non verrebbe scambiato denaro, ecco perché.