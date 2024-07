Un aggiornamento della versione beta dell’app WhatsApp per iOS rivela che Meta sta introducendo una nuova funzionalità di intelligenza artificiale.

Prossimamente gli utenti iPhone potranno generare delle immagini di se stessi utilizzando Meta AI, in modo da poter rendere più spassose le conversazioni.

WhatsApp testa un tool per generare immagini di noi stessi in qualsiasi contesto

Attualmente gli utenti di WhatsApp beta devono scattare una serie di foto di loro stessi per addestrare Meta AI, in modo da ottenere immagini accurate.

Per utilizzare questa funzionalità, basta digitare “Immaginami” in una conversazione Meta AI o “@Meta AI immaginami” in altre chat e quindi scrivere in che contesto di desidera essere mostrati, come ad esempio un viaggiatore del tempo in una metropoli futuristica, una sorta di Tarzan in una giungla, un pilota di Formula 1 nel box Ferrari o un’astronauta su un pianeta alieno.

Questa funzionalità è facoltativa e deve essere abilitata manualmente nelle impostazioni di WhatsApp, inoltre per tutelare la privacy gli utenti potranno eliminare le loro foto di riferimento in qualsiasi momento.

Questa novità, in sperimentazione anche su WhatsApp beta per Android, è attualmente in fase di sviluppo nella versione beta 24.14.10.74 di WhatsApp per iOS e sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell’app.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iOS iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

