Oltre che per le temperature roventi, è un periodo piuttosto caldo anche per le tante offerte che le catene di elettronica, gli e-commerce e negozi vari stanno proponendo in questi giorni. C’è infatti l’Amazon Prime Day in dirittura d’arrivo, ma anche MediaWorld si sta dando da fare, nello specifico con un nuovo volantino ricco di offerte denominato Tech Mania. C’è un bel po’ di roba interessante, ragion per cui, una selezione di prodotti tech scontati, vi tornerà molto probabilmente utile. Ecco tutto.

Le migliori offerte della promo Tech Mania di MediaWorld

C’è tempo fino al 18 luglio 2024 per approfittare degli sconti di Tech Mania, una nuova promozione di MediaWorld lanciata nelle scorse ore, valida su un sacco di prodotti, praticamente tutte le tipologie che vende. Non è riservata agli iscritti al MediaWorld Club, né ad altre cerchie di utenti. Tutti possono approfittare degli sconti, di cui trovate una selezione qui sotto.

iPhone, iPad smartwatch e cuffie in offerta

Computer, notebook e monitor in offerta

Smart TV, soundbar e altri prodotti in offerta

Tutte le altre offerte del nuovo volantino di MediaWorld Tech Mania le trovate nel link qui sotto, campagna promozionale che vi ricordiamo essere valida fino al 18 luglio 2024.

Tutti i prodotti scontati da MediaWorld per Tech Mania

