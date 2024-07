Verso la fine del 2022 Mozilla aveva annunciato che stava valutando di rinviare la data di fine supporto del suo browser Firefox per i sistemi operativi Microsoft datati. A marzo 2023 la società ha annunciato l’Extended Support Release (ESR) che è stata rilasciata a luglio di quell’anno con la versione 115 di Firefox.

Recentemente Mozilla ha rivelato la volontà di estendere ulteriormente il supporto per il suo noto browser oltre la data attualmente pianificata, a differenza di quanto fatto da Google e Microsoft per Chrome e Edge.

Mozilla intende estendere il supporto di Firefox su Windows 7, 8 e 8.1

La decisione è maturata dopo un evento AMA (Ask Me Anything) tenuto dal team dirigenziale nel subreddit di Firefox il mese scorso, dal quale è emerso che sono ancora molti gli utenti che utilizzano Windows 7, 8 e 8.1.

Byron Jourdan, Senior Director, Product Management di Mozilla, ha rivelato che Mozilla ha intenzione di supportare Firefox su Windows 7 più a lungo, aggiungendo che l’estensione del supporto include anche Windows 8 e 8.1.

Jourdan non ha specificato per quanto tempo l’azienda ha intenzione di continuare a supportare Firefox sui vecchi sistemi operativi Microsoft, ma il manager ha dichiarato che per l’azienda ha senso farlo finché il suo utilizzo è ancora elevato.

Secondo gli ultimi dati di Statcounter, Windows 7, 8 e 8.1 non sono utilizzati dalla maggior parte degli utenti Windows, ma sembra che Mozilla voglia assicurarsi questa base di utenti offrendo loro un browser aggiornato per le versioni più datate di Windows, visto che Google Chrome e Microsoft Edge non le supportano più.