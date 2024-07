La casa automobilistica cinese BYD continua a rafforzare la propria presenza in Europa, stringendo partnership con le aziende locali e l’ultima della serie è quella con Ayvens.

BYD ha sottoscritto un Memorandum of Understanding (MoU) con Ayvens con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo del mercato dei New Energy Vehicle nel Vecchio Continente, con particolare riferimento alle auto elettriche e ai veicoli commerciali leggeri per i clienti aziendali e per quelli al dettaglio.

BYD e Avyens uniscono le loro forze

Alla firma dell’accordo, nel quartier generale di BYD a Shenzen, in Cina, erano presenti vari dirigenti delle due aziende, a conferma dell’importanza di questa nuova partnership.

Grande soddisfazione è stata espressa da Wang Chuanfu, Presidente di BYD Company, il quale ci ha tenuto a precisare che l’innovazione e la collaborazione sono fattori chiave per far progredire la transizione globale verso i veicoli a nuova energia e la cooperazione con Ayvens riflette la visione comune di queste due aziende volta all’accelerazione dello sviluppo dei mercati NEV in Europa.

In virtù di questo accordo, i clienti aziendali internazionali e locali di Ayvens in Europa potranno beneficiare di soluzioni personalizzate per flotte di veicoli elettrici, dai servizi di consulenza e leasing operativi ai servizi di ricarica end-to-end, per l’intera gamma di veicoli elettrici BYD.

Ed ancora, i clienti privati ​​e le piccole aziende che si affidano ad Ayvens avranno accesso al leasing full-service tramite la rete di concessionari di BYD.

Inoltre, Ayvens e BYD esploreranno altre opportunità nel settore della vendita al dettaglio, sviluppando ulteriormente la cooperazione nel leasing operativo.

Il produttore cinese non ha nascosto di avere obiettivi ambiziosi nel mercato europeo dei veicoli elettrici, puntando con la sua gamma di offerte a battere Tesla e altre grandi case automobilistiche tradizionali, come Volkswagen e Stellantis.