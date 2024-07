DJI sta espandendo le sue attività nel comparto della mobilità elettrica attraverso il lancio di nuovo sistema di propulsione, Avinox, e un brand per le e-bike Amflow.

L’azienda – nota soprattutto per i suoi droni – ha dunque rotto gli indugi affermando che entro la fine dell’anno varerà sul mercato quella che è a tutti gli effetti la sua prima e-bike, una mountain bike elettrica chiamata Amflow PL e realizzata interamente in fibra di carbonio, completa di sistema di propulsione Avinox a trasmissione centrale e batteria a ricarica rapida.

Per quanto concerne le sue principali caratteristiche, l’e-bike è dotata di una coppia massima di 120 Nm e di 1000 W di potenza di spinta on-demand, utile per superare anche le pendenze più elevate. Per il resto, il suo motore è presentato come “straordinariamente silenzioso” e dispone di una potenza nominale di 250W con un picco di 850W. La batteria rimovibile è da 800Wh e può essere caricata rapidamente da 0 al 75% in sole 1,5 ore mediante il caricatore GaN da 2A/508W di Amflow, in dotazione.

Nonostante tutta questa potenza e la capacità della batteria, Amflow PL pesa solo 19,2 kg: il merito è in parte attribuibile sia alla leggerezza del telaio in fibra di carbonio (2,27 kg) che a quella del sistema di trasmissione Avinox (2,52 kg).

Le caratteristiche di rilievo che permetteranno alla bici elettrica di DJI di competere con altri top standard di mercato non sono però finite qui. In particolare, l’e-bike è dotata di un display touchscreen OLED a colori da 2” integrato nel telaio e di un’app Avinox per l’accesso wireless alla bicicletta e a tutti i dati di guida. La bicicletta emette inoltre un allarme in caso di problemi e avvisa l’utente della sua posizione nell’app. Dispone di quattro diverse modalità di pedalata assistita, tra cui una modalità automatica che adatta l’erogazione di potenza in base alla resistenza alla pedalata. Completano la dotazione una porta di ricarica USB per il telefono o altri dispositivi elettronici, un sistema di sospensioni Fox e ruote posteriori da 27,5” e 29”.

La consegna dell’Amflow PL è prevista per il quarto trimestre con prezzi tra i 7.000 e i 12.000 euro. Non è ancora chiaro se l’Amflow PL sarà subito disponibile anche in Italia: le dichiarazioni societarie fanno infatti riferimento a una disponibilità presso rivenditori autorizzati in Germania, Regno Unito e Australia, ma hanno anche precisato che questi mercati non saranno gli unici a ricevere l’e-bike entro fine anno.